Selon une déclaration du ministère de l'Energie et des Ressources naturelles, le président Recep Tayyip Erdogan lancera le départ du navire Oruç Reis en Somalie, qui passera par le Bosphore samedi.

"Oruç Reis", développé par la Turquie avec des installations nationales, atteindra le large de la Somalie en passant par la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge. Le navire, qui devrait se trouver au large des côtes somaliennes vers la fin du mois d'octobre, effectuera des études sismiques de recherche de pétrole et de gaz naturel dans trois juridictions maritimes pour lesquelles des licences ont été obtenues. Il sera accompagné de deux frégates de la marine, ainsi que du navire de soutien "Zaganos Pasha", du navire de soutien de la plateforme "Sancar" et du navire de suivi "Ataman".

"Oruç Reis" réalisera des études sismiques tridimensionnelles dans trois zones de licence au large de la côte somalienne, pour la première fois spécifiquement pour ces zones. Au cours de cette activité, qui devrait durer environ 7 mois, Oruç Reis recueillera des données sur le gaz naturel et le pétrole.

Les données obtenues seront analysées à Ankara et les activités de forage commenceront aux endroits déterminés en fonction des résultats.

Le ministre de l'Energie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar a rappelé que Turkish Petroleum possédait une licence d'exploration sur 15 000 kilomètres carrés de juridiction maritime en Somalie.

"Dans ce contexte, la première étape de l'exploration est l'activité sismique. Avec notre président, nous enverrons Oruç Reis en Somalie pour réaliser des études sismiques. Oruç Reis réalisera des études sismiques en 3D pour la première fois dans la zone de juridiction maritime désignée. Nous estimons que la zone où Oruç Reis travaillera est une région avec des signatures pétrolières", a-t-il indiqué.

Caractéristiques du navire

Oruç Reis, qui a été construit dans des chantiers navals en Turquie, a été lancé grâce aux efforts des ingénieurs, techniciens et travailleurs turcs à toutes les étapes, de la conception à la production, et a commencé ses opérations en 2017. Spécialement conçu pour les études géophysiques, géologiques, océanographiques et hydrographiques, le navire a une longueur de 87 mètres, une largeur de 23 mètres et une hauteur de 34 mètres.

Le navire, qui dispose de 4 machines diesel-électriques de 2 520 kW, peut effectuer des recherches sismiques bidimensionnelles et tridimensionnelles dans le cadre d'activités d'exploration pétrolière et gazière sous-marines. Le navire, qui a mené de nombreuses activités sismiques en mer à ce jour, a recueilli des données sur une zone totale de 23 000 kilomètres carrés, à la fois en trois et en deux dimensions.

Cette année, les gouvernements de Turquie et de Somalie ont signé des protocoles en vertu desquels la compagnie pétrolière nationale Turkish Petroleum a obtenu des licences pour trois champs dans les mers somaliennes. Le ministère de l'énergie et des ressources naturelles prévoit d'abord de mener des activités sismiques dans les trois zones de licence, qui représentent chacune une superficie d'environ 5 000 kilomètres carrés.

