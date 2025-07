Vendredi, le Hezbollah a rapporté que plus de 20 soldats d'élite israéliens ont été abattus ou blessés lors d’affrontements dans un village frontalier du sud du Liban.

Le groupe a précisé que des pertes supplémentaires avaient été infligées aux forces israéliennes à la suite de tirs de roquettes intensifs qui ont visé un char et des rassemblements militaires dans des zones proches de la frontière.

Lire aussi : Liban: “Feu vert” américain à l’invasion israélienne, évacuations massives à Beyrouth

Les combattants du Hezbollah ont détruit un char israélien Merkava près du poste de Malikiya à l'aide d'un missile guidé, entraînant la mort et les blessures des membres de l'équipage, selon leurs déclarations.

En outre, le groupe a mené des attaques à la roquette en périphérie de Haïfa ainsi que sur des positions d'artillerie près de Kiryat Shmona.

Le Hezbollah a également ciblé plusieurs positions israéliennes, notamment Rweissat al-Alam dans les collines occupées de Kafr Shuba, ainsi que des forces militaires à Karmiel et Sa’sa, avec des missiles lourds et des roquettes.

Le groupe a rapporté avoir bombardé la base de Nafah ainsi que des rassemblements de soldats près du poste d’al-Baghdadi dans le nord d’Israël.

Des tirs de roquettes ont également frappé des positions militaires israéliennes à l’est de Doviv, dans la plaine de Maroun al-Ras et à proximité des colonies d’Avivim et de Yiron, selon le Hezbollah.

Les forces israéliennes progressant à l’ouest de Yiron ont été frappées par des tirs d’artillerie et de roquettes, entraînant de nouvelles pertes.

Le Hezbollah a déclaré avoir également visé des soldats israéliens qui tentaient de s’infiltrer dans le village libanais de Maroun al-Ras, infligeant des pertes supplémentaires à l'aide d'explosifs et lors de combats rapprochés.

Ces affrontements surviennent après la mort du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué dans une attaque israélienne la semaine précédente.

Depuis qu'Israël a lancé sa guerre contre Gaza le 7 octobre de l'année dernière, le Hezbollah et Israël s'affrontent dans des hostilités transfrontalières. Ce conflit a fait plus de 41 800 victimes, principalement des femmes et des enfants.

Les frappes israéliennes au Liban ont causé la mort d'au moins 2 011 personnes, blessé plus de 9 500 autres et déplacé 1,2 million de personnes, selon les autorités libanaises.

La communauté internationale s'inquiète de l'escalade des frappes israéliennes au Liban, redoutant que le conflit à Gaza ne se transforme en une guerre régionale à grande échelle.