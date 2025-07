Le ministère des Affaires religieuses à Gaza a annoncé, ce samedi, qu'Israël a détruit 79% des mosquées de la bande de Gaza lors de sa guerre, qualifiée de génocidaire, contre les Palestiniens.

L'armée israélienne a détruit 814 des 1 245 mosquées de Gaza et en a gravement endommagé 148 autres dans le cadre de ses bombardements intensifs, a révélé le ministère.

Lire aussi : Au moins 18 morts dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés en Cisjordanie

En plus des mosquées, trois églises ont été détruites, et 19 des 60 cimetières ont été délibérément pris pour cible, précise le communiqué.

Les dégâts infligés aux biens du ministère sont estimés à 350 millions de dollars, selon les autorités.

Le ministère accuse également l'armée israélienne d’avoir profané des tombes, exhumé des corps et commis des actes de violence d’une brutalité extrême, tels que le vol et la mutilation des dépouilles.

En plus des destructions touchant les lieux de culte, 11 infrastructures administratives et éducatives sous l’autorité du ministère ont été détruites, représentant 79% des structures de ce type à Gaza.

Le ministère a également fait état de la mort de 238 de ses employés, tandis que 19 autres ont été détenus lors des offensives terrestres israéliennes dans la région.

Dans sa déclaration, le ministère a condamné ces attaques contre les sites religieux de Gaza, appelant la communauté internationale, ainsi que les gouvernements et organisations islamiques à intervenir sans délai pour mettre fin à cette “guerre d'extermination”.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit son offensive brutale contre la bande de Gaza, lancée après l'attaque du Hamas, le 7 octobre de l’année dernière.

Depuis lors, plus de 41 800 personnes ont été tuées, majoritairement des femmes et des enfants, et plus de 96 800 autres ont été blessées, d’après les autorités sanitaires locales.

L'offensive israélienne a entraîné le déplacement de presque toute la population de Gaza, en plein cœur d’un blocus provoquant de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est actuellement poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.