L'armée israélienne a entamé une nouvelle vague de frappes aériennes au moyen d'avions de chasse, cette nuit, dans la banlieue sud de Beyrouth. Les bombardements font suite à un ultimatum de l'armée israélienne qui avait menacé de détruire des bâtiments dans cinq zones de la banlieue sud qui "abritent des intérêts du Hezbollah"; une allégation qu'elle utilise souvent pour justifier les frappes sur des cibles civiles.

Les médias libanais ont déclaré que cinq frappes israéliennes avaient touché le sud de Beyrouth et sa périphérie, dont quatre "très violentes".

"Les avions de combat de l'ennemi israélien ont effectué quatre frappes très violentes sur la banlieue sud de Beyrouth, et une frappe sur la zone de Chweifat, et des ambulances se sont précipitées sur le site”, a rapporté l'Agence nationale de presse.

Explosions et fumée

Les correspondants des médias internationaux à Beyrouth font état de plusieurs explosions violentes dans la banlieue sud de la ville. Les images montrent des panaches de fumée s'élevant des zones ciblées, l'une des frappes créant une boule de flammes qui s'élève dans les airs, tandis que des fusées éclairantes s'élèvent au milieu d'une épaisse fumée.

La banlieue sud de Beyrouth est régulièrement pilonnée depuis plusieurs jours, notamment la nuit, par l'armée israélienne qui émet généralement des appels à évacuer au préalable. De nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth ont fui vers d'autres régions libanaises depuis qu'Israël a intensifié sa campagne de bombardements le 23 septembre.

Depuis octobre 2023, quelque 2.000 personnes ont été tuées dans le pays, dont plus de 1.100 depuis le 23 septembre, selon les autorités. Environ 1,2 million de personnes ont été déplacées.

Une incursion repoussée

Le Hezbollah dit avoir repoussé dans la nuit de samedi à dimanche une "tentative" d'infiltration de l'armée israélienne qui mène depuis plusieurs jours des incursions dans le sud du Liban.

Le groupe armé libanais affirme que plus de 25 officiers et soldats des forces d'élite israéliennes ont été tués et plus de 130 blessés depuis le début de l'agression terrestre dans le sud du Liban au début du mois.

“Ces chiffres ont été partiellement reconnus par l'ennemi, et les jours à venir révéleront ce qu'il a caché à son public”, a déclaré le Hezbollah sur Telegram.

Le Hezbollah et Israël se livrent à une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, qui a fait plus de 41 800 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, à la suite d'une attaque du groupe de résistance palestinien, le Hamas, en octobre dernier.

Depuis, les attaques israéliennes ont fait au moins 2 036 victimes, plus de 9 500 blessés et 1,2 million de personnes déplacées au Liban, selon les autorités libanaises.

La communauté internationale a prévenu que les attaques israéliennes au Liban pourraient faire dégénérer le conflit de Gaza en une guerre régionale plus large.

