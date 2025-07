Israël poursuit ses attaques contre Gaza depuis un an maintenant, employant des méthodes illégales telles que l'utilisation de bombes au phosphore blanc et provoquant non seulement une crise humanitaire mais aussi une dévastation environnementale.

Les attaques israéliennes, qui ont débuté le 7 octobre de l’année dernière, ont tué plus de 41 800 personnes et en ont blessé plus de 96 800.

Des milliers de personnes ont été déplacées, contraintes de vivre dans des tentes ou dans des abris de fortune, tels que des écoles et des hôpitaux mis en place par des organisations humanitaires.

Outre la crise humanitaire, les bombardements ont provoqué une destruction massive de l’environnement.

Au 200e jour des attaques, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a fait savoir qu’Israël avait largué 75 000 tonnes de bombes sur l’enclave, soit près de six fois la quantité larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon une étude menée par l'Université Queen Mary de Londres, entre 54 et 66 % des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits lors des attaques israéliennes.

Les attaques ont également provoqué entre 420 000 et 652 000 tonnes d’émissions de CO2 au cours des seuls 120 premiers jours de 2024, dépassant les émissions annuelles de carbone de 26 pays et régions.

L’un des facteurs environnementaux les plus préoccupants a été l’utilisation par Israël de bombes au phosphore blanc que le droit international interdit de larguer dans les zones civiles densément peuplées.

L'organisation de défense des droits Amnesty International a documenté l'utilisation d'obus au phosphore blanc par l'armée israélienne dans les zones densément peuplées de Gaza avec des preuves substantielles, notamment des photographies prises par Anadolu.

Le phosphore blanc peut rester dans le sol et l’eau pendant des années, tuant dans un premier temps toutes les plantes avec lesquelles il entre en contact. À long terme, il peut agir comme engrais, provoquant une croissance excessive de plantes, d’algues et d’autres organismes.

- La crise de l'eau s'aggrave

En plus des cibles militaires, Israël a également frappé des infrastructures critiques à Gaza, telles que des lignes électriques, laissant la région dans l'obscurité.

Les attaques contre les conduites d’eau ont également provoqué une crise de l’eau. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a indiqué qu’à la fin des huit premiers mois du conflit, environ 67 % des installations et infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement avaient été détruites ou endommagées.

Selon un rapport publié en juillet par l'organisation non gouvernementale (ONG) Oxfam, les habitants de Gaza n'ont actuellement accès qu'à 4,74 litres pour se nourrir, se laver et faire le ménage, alors qu'une personne a besoin de 15 litres d'eau par jour pour survivre en cas d'urgence. Cela représente une réduction de 94 % de la disponibilité en eau par rapport aux niveaux d’avant le conflit.

Le blocage par Israël de l’écoulement de l’eau vers Gaza a exacerbé la crise, obligeant les habitants à utiliser de l’eau de puits contaminée. Les forces israéliennes ont également attaqué les conduites de distribution d'eau à plusieurs reprises.

L'année dernière, ils ont tué deux enfants qui rentraient chez eux avec des carafes d'eau.

-Accumulation de déchets, épidémies

Un rapport publié en juin par l'ONG néerlandaise PAX for Peace a souligné l'accumulation de centaines de milliers de tonnes de déchets solides dans la région en raison des dommages causés aux véhicules de collecte des déchets et de la restriction de l'accès aux zones de collecte des déchets par l'armée israélienne.

Le conflit a déplacé plus de 85 % de la population de Gaza et 62 % des bâtiments de l’enclave ont été réduits en ruines. Les données de la municipalité de Gaza montrent qu'au moins 100 000 tonnes de déchets solides se sont accumulées dans la ville.

L’infiltration des déchets médicaux, produits chimiques et matières radioactives dans le sol et les eaux souterraines ont entraîné la propagation de maladies telles que l'hépatite B et l'hépatite C.

La contamination du sol et de l’eau affecte également la chaîne alimentaire, exposant les humains et les animaux à des produits chimiques nocifs.

Le 4 mars de cette année, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu'environ un million de cas de maladies infectieuses avaient été enregistrés dans l'enclave, où vivent environ 2,3 millions de Palestiniens, avec des ressources médicales insuffisantes pour se soigner.

- Charge carbone résultant de la destruction

L’ONU a prévenu qu’il faudrait des années pour retirer les 23 millions de tonnes de débris résultant des attaques israéliennes sur Gaza.

On estime qu'entre 156 000 et 200 000 bâtiments, dont des habitations civiles, des hôpitaux et des écoles, ont été endommagés ou détruits. La reconstruction de ces structures devrait entraîner entre 46,8 et 60 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de plus de 135 pays et régions et comparable aux émissions de la Suède et du Portugal réunis.

Lire aussi:Gaza, potentielle bombe épidémiologique, selon OXFAM