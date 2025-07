"Un an déjà qu'Israël vit à l'ombre de la guerre, une guerre qui touche au cœur même de la sécurité d'Israël, à laquelle la France est indéfectiblement attachée", a déclaré Barrot sur le site du festival de musique Nova, près de la bande de Gaza.

"La France pleure aux côtés d'Israël, nos compatriotes" tués dans l'attaque du 7 octobre 2023, a insisté le ministre.

"Jamais la France n'abandonnera ses compatriotes, jamais la France ne cessera d'exiger du Hamas la libération inconditionnelle de tous les otages", a ajouté M. Barrot, alors que deux Français enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël restent détenus à Gaza.

"A nos quelques 180.000 compatriotes d'Israël, je le dis avec force, la France vous aime, la République sera toujours à vos côtés comme elle l'a été dans les premières heures de cette terrible épreuve", a-t-il ajouté.

Énième rétropédalage de la France

La visite de M. Barrot intervient sur fond de polémique entre la France et Israël après que le président français Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de l'arrêt des livraisons à Israël d'armes pouvant servir dans la guerre à Gaza.

Emmanuel Macron avait suscité la colère du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a vivement répliqué “honte aux dirigeants qui appellent à des embargos sur les livraisons d'armes à Israël”.

Face à ce coup de colère de Netanyahu exprimée lors d’une conversation téléphonique dimanche, Emmanuel Macron a fait machine arrière en déclarant qu'Israël "a le droit de se défendre contre le terrorisme" et que "les attaques contre Israël et ses citoyens doivent cesser, qu'elles soient le fait de l'Iran ou de ses auxiliaires dans la région".

“Les livraisons d’armes, la prolongation de la guerre à Gaza et son extension au Liban ne peuvent produire la sécurité attendue par les Israéliens et par tous dans la région (...) il faut sans attendre produire l’effort décisif qui permettra d’élaborer les solutions politiques nécessaires à la sécurité d’Israël et de tous au Moyen-Orient” a également estimé la présidence française dans un communiqué.