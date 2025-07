Israël a intensifié son offensive aérienne et terrestre à Gaza à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, qui a dévasté une grande partie du territoire et brisé d'innombrables vies.

Lundi, des chars israéliens ont pénétré dans Jabalia, le plus grand des huit camps de réfugiés urbains historiques de Gaza, après l'avoir encerclé, selon des habitants.

Peu après la volée de roquettes, l'armée israélienne a étendu les ordres d'évacuation à Jabalia pour inclure les zones des villes de Beit Hanoun et Beit Lahiya, dans le nord.

Des habitants ont rapporté que les forces israéliennes avaient bombardé Jabalia depuis les airs et le sol, tandis que des médecins ont déclaré que plusieurs Palestiniens avaient été tués, les sauveteurs n'ayant pas pu atteindre certaines victimes.

Plus tard dans la journée de lundi, des médecins palestiniens ont indiqué qu'une frappe aérienne israélienne avait tué cinq Palestiniens à l'ouest de Jabalia.

L'armée israélienne a déclaré de son côté que l'opération se poursuivrait afin d'empêcher le Hamas de se regrouper.

Israël prend pour cible l'enceinte d'un hôpital

Dans la ville centrale de Deir al-Balah, où un million de personnes déplacées ont trouvé refuge, une frappe aérienne israélienne a touché des tentes à l'intérieur de l'hôpital al-Aqsa, blessant 11 personnes, selon des médecins palestiniens.

L'armée israélienne a affirmé avoir frappé des membres du Hamas qui opéraient depuis un centre de commandement situé à l'intérieur de l'hôpital.

L'armée israélienne a ensuite ordonné aux habitants de certains quartiers orientaux de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, de quitter leurs maisons, poussant de nombreuses familles à charger leurs biens sur des charrettes tirées par des ânes et des pousse-pousse.

Lundi, à Gaza, des civils palestiniens déracinés ont exprimé leur désir désespéré de retrouver leur vie d'avant-guerre.

"Avant le 7 octobre, nous avions des rêves. En tant que père de six enfants, mon plus grand fardeau était de leur trouver une maison et de les marier. Mais après le 7 octobre, tout cela a été réduit à néant. Après 58 ans de travail pour moi, comme pour mon père, tout est parti en poussière et en ruines", a témoigné Abu Hassan Shaheen.

