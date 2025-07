Khaled Meshaal, l’un des leaders politiques du Hamas en exil au Qatar, a déclaré que le groupe de résistance palestinien renaîtrait "comme un phénix" de ses cendres, malgré les lourdes pertes subies au cours d'une année d’offensive militaire israélienne à Gaza, et qu'il continue de recruter des combattants et de fabriquer des armes.

Un an après l'incursion du Hamas en Israël le 7 octobre 2024, Meshaal a soutenu que l’offensive militaire israélienne faisait partie d'un récit plus large s'étendant sur 76 ans, et remontait à ce que les Palestiniens appellent la “ Nakba” ou “ catastrophe”, lorsque de nombreux Palestiniens ont été déplacés pendant la guerre de 1948 qui a accompagné la création d'Israël.

“L'histoire palestinienne est faite de cycles”, a déclaré Meshaal, 68 ans, haut responsable du Hamas , dans une interview à Reuters.

“ Nous traversons des phases où nous perdons des martyrs (victimes) et nous perdons une partie de nos capacités militaires, mais ensuite l'esprit palestinien renaît, comme le phénix, grâce à Dieu.”

Meshaal, qui a survécu à une tentative d'assassinat israélienne en 1997 après avoir été injecté avec du poison et qui a été le chef du Hamas de 1996 à 2017, a déclaré que le groupe militant palestinien était toujours capable de monter des embuscades contre les troupes israéliennes.

“Nous avons perdu une partie de nos munitions et de nos armes, mais le Hamas continue de recruter des jeunes hommes et continue de fabriquer une partie importante de ses munitions et de ses armes”, a déclaré Meshaal, sans fournir de détails.

Meshaal reste influent au sein du Hamas. Il y a joué un rôle crucial dans sa direction pendant près de trois décennies et est désormais largement considéré comme son visage diplomatique. Il est l'un des six dirigeants du Hamas inculpés par le ministère américain de la Justice, suite à l'incursion du Hamas en Israël.

Détermination

Ses commentaires semblent vouloir signaler que le groupe se battra quelles que soient ses pertes, ont déclaré des analystes du Moyen-Orient.

“Dans l’ensemble, je dirais que (le Hamas) est toujours vivant et en pleine forme et… reviendra probablement à un moment donné à Gaza “, a déclaré Joost R. Hiltermann, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’International Crisis Group.

Il a estimé qu'Israël n'ayant pas de plan post-guerre pour Gaza, Hamas pourrait se rétablir, mais peut-être pas avec la même force ni sous la même forme.