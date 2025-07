L'armée israélienne a déclaré mardi qu'au moins 48 soldats ont été blessés dans des affrontements dans la bande de Gaza et au Liban au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres publiés par l'armée montrent que quelque 730 soldats ont été tués et 4.640 autres blessés depuis le début du conflit dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

Israël a lancé une offensive brutale sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque du Hamas l'année dernière, faisant près de 42 000 morts, principalement des femmes et des enfants, et 97 300 blessés.

Le conflit s'est étendu au Liban, Israël ayant lancé des frappes aériennes massives dans tout le pays, qui ont fait plus de 1 250 morts et plus de 3 600 blessés depuis le 23 septembre.

Malgré les avertissements internationaux selon lesquels la région du Moyen-Orient était au bord d'une guerre régionale en raison des attaques incessantes d'Israël contre Gaza et le Liban, Tel-Aviv a étendu le conflit en lançant le 1er octobre une invasion terrestre dans le sud du Liban.