Dans un documentaire intitulé "Les ministres du chaos", diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte, Smotrich a suggéré une extension progressive de la souveraineté israélienne.

Il a évoqué une vision où Jérusalem s'étendrait bien au-delà des frontières actuelles, jusqu'à Damas, en Syrie. Cette déclaration extrême reflète une idéologie religieuse prônant une expansion de ce qu'il considère comme la “Terre promise”, au-delà des frontières internationalement reconnues d'Israël.

Le documentaire souligne que cette vision ne se limite pas aux Territoires palestiniens, mais inclut également des parties de la Jordanie, de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Égypte et même de l'Arabie saoudite.

Ces propos ont ravivé les craintes d'instabilité dans une région déjà marquée par des tensions profondes, notamment pour les voisins d'Israël comme la Syrie et le Liban.

Ces déclarations surviennent dans un contexte de forte escalade militaire. Depuis le 23 septembre, Israël a intensifié ses frappes aériennes contre le Liban, affirmant cibler des positions du Hezbollah.

Ces frappes ont entraîné des pertes humaines considérables et des déplacements massifs de civils. Les autorités libanaises rapportent un bilan de plus de 2 000 morts et 10 000 blessés depuis le début de l'offensive, exacerbée par la guerre menée simultanément dans la bande de Gaza après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.