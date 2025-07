“Le génocide qui se déroule à Gaza depuis un an est la honte commune de toute l'humanité. C'est pourquoi, en tant que communauté internationale, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour instaurer d'urgence un cessez-le-feu permanent, acheminer l'aide humanitaire et exercer la pression nécessaire sur Israël. Je crois sincèrement que l'Albanie jouera son rôle à cet égard”, a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre albanais, Edi Rama à Tirana, la capitale de l'Albanie.

Avant la conférence de presse, les deux dirigeants se sont réunis en tête-à-tête, ont présidé la deuxième réunion du Conseil de coopération de haut niveau, et ont participé à la cérémonie de signature des accords.

"Comme vous le savez, nous avons célébré l'année dernière le 100e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques avec l'Albanie. Nos relations amicales avec l'Albanie, avec laquelle nous tirons notre force de liens historiques et d'affinités culturelles, s'étendent en fait sur bien plus d'un siècle", a d'abord rappelé le président turc.

Erdogan a annoncé que les deux pays ont signé trois accords dans les domaines de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et des relations publiques et de la communication pour augmenter le volume des échanges à 2 milliards de dollars dans un premier temps.

Le chef de l'Etat turc a par ailleurs voulu souligner l'importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

"Mon cher ami le Premier ministre Rama et moi-même avons également discuté de la question de la lutte conjointe contre les organisations terroristes, en particulier FETO. Si Dieu le veut, nous poursuivrons efficacement notre lutte contre les organisations terroristes grâce aux décisions que nous avons prises aujourd'hui", s'est-il félicité.

Erdogan et Rama ont notamment discuté des questions régionales et internationales.

"Nous avons également échangé nos points de vue sur les questions mondiales et régionales avec le Premier ministre. Nous suivons avec satisfaction les efforts déployés par l'Albanie pour instaurer la paix et la stabilité dans notre région et sur la scène internationale. Les atrocités commises par Israël dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Gaza, et au Liban, figuraient parmi les points prioritaires de l'ordre du jour de notre réunion", a-t-il partagé.