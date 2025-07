Les tirs sur les bases de la Finul sont “totalement inacceptables” et bafouent clairement le droit international, a dénoncé jeudi le ministre italien de la défense, Guido Crosetto, dans une déclaration, protestant vivement contre les tirs israéliens visant des positions utilisées par les forces de maintien de la paix de l’ONU au Liban.

"Ce matin, deux Casques bleus ont été blessés après qu'un char Merkava de l'armée israélienne a tiré sur une tour d'observation du QG de la Finul à Ras al-Naqoura, la touchant directement et provoquant la chute de deux Casques bleus", a indiqué plus tôt dans la journée la Finul dans un communiqué.

"Les soldats israéliens ont également tiré sur une autre position de l'ONU à Ras al-Naqoura, touchant l'entrée du bunker où des Casques bleus s'étaient abrités et endommageant des véhicules et des systèmes de communication", selon la même source.

Paris et Rome vont réunir les pays européens contributeurs

La France et l'Italie vont réunir les pays européens contributeurs à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a-t-on appris jeudi auprès du ministère français des Armées.

Cette réunion par visioconférence, décidée lors d'un entretien entre le ministre français Sébastien Lecornu et son homologue italien Guido Crosetto, se tiendra la semaine prochaine à une date qu'il reste à préciser. Outre la France et l'Italie, l'Espagne et l'Irlande sont les autres contributeurs européens de la Finul.

Mercredi, "des soldats israéliens ont délibérément tiré sur les caméras de la position, les mettant hors d'usage et ont également tiré délibérément sur une position où des réunions tripartites se tenaient régulièrement avant que ce conflit n'éclate", a précisé le communiqué.

Dimanche, la Finul avait dénoncé des opérations de l'armée israélienne près d'une de ses positions près du village frontalier de Maroun al-Ras, les jugeant "extrêmement dangereuses".

Elle avait annoncé le 5 octobre "maintenir ses positions", malgré une demande de l'armée israélienne de "déplacer certaines" d'entre elles.

La Finul appelle depuis le début de l'escalade les deux belligérants à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cette résolution, qui avait acté la fin de la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, stipule que seules les forces de maintien de la paix de l'ONU et l'armée libanaise peuvent être déployées dans le sud du Liban.

Lire aussi : Israël a-t-elle largué des bombes à l’uranium appauvri sur le Liban?