La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a critiqué dimanche l'opposition pour son refus de soutenir les appels croissants à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban.

Wong a déclaré que le chef de l'opposition, Peter Dutton, était « extrême » pour ne pas soutenir les appels au cessez-le-feu au Moyen-Orient, a rapporté la chaîne de télévision locale SBS News.

Les commentaires de Wong interviennent après que le sénateur libéral James Paterson a déclaré que l'opposition voulait mettre fin au conflit persistant au Moyen-Orient, mais a refusé de soutenir un cessez-le-feu.

Wong a observé que la position de l'opposition sur la question du cessez-le-feu est « en contradiction » avec la communauté internationale, y compris les États-Unis.

"Il y a quelques jours, M. Dutton a déclaré que le Premier ministre devait être condamné pour avoir appelé à un cessez-le-feu", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Désaccord avec la communauté internationale

"Maintenant, les libéraux réalisent enfin qu'ils sont en désaccord avec la communauté internationale, y compris les États-Unis, qui font tous pression pour la paix – mais il n'arrive toujours pas à le faire."

Wong a déclaré que Dutton était "tellement concentré sur la division des Australiens à propos de ce conflit qu'il ne réalise pas à quel point sa position est isolée".

"Nous savons que M. Dutton est négatif sur tout, mais il est assez extrême d'être négatif sur un cessez-le-feu qui sauve des vies civiles et empêche une nouvelle escalade désastreuse du conflit", a-t-elle ajouté.

Plus tôt cette semaine, Dutton a accusé le gouvernement d'essayer de « ménager les deux côtés » dans le conflit du Moyen-Orient.

Israël a lancé des frappes aériennes massives à travers le Liban contre ce qu'il prétend être des cibles du Hezbollah depuis le 23 septembre, tuant au moins 1 437 personnes, en blessant plus de 4 123 autres et en déplaçant plus de 1,34 million de personnes.

Cette campagne aérienne constitue une escalade après une année de guerre transfrontalière entre Israël et le Hezbollah depuis le début de son offensive sur la bande de Gaza, au cours de laquelle Israël a tué près de 42 200 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis le 7 Octobre 2023.

Malgré les avertissements internationaux selon lesquels le Moyen-Orient était au bord d’une guerre régionale au milieu des attaques incessantes d’Israël contre Gaza et le Liban, Israël a étendu le conflit en lançant une incursion dans le sud du Liban le 1er octobre.

