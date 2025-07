Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques, communément qualifié de "Nobel" de l'économie, a été attribué lundi à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson "pour leurs études sur la manière dont les institutions se forment et affectent la prospérité".

"Réduire les énormes différences de revenus entre les pays est l'un des plus grands défis de notre époque. Les lauréats ont montré l'importance des institutions pour y parvenir", a déclaré Jakob Svensson, président du comité du prix en sciences économiques, cité dans un communiqué.

"Les lauréats de cette année ont été les pionniers de nouvelles approches, à la fois empiriques et théoriques, qui ont fait progresser de manière significative notre compréhension des inégalités mondiales", a précisé M. Svensson devant la presse.

En examinant les différents systèmes politiques et économiques introduits par les colonisateurs européens, les trois économistes ont pu mettre en évidence un lien entre les institutions et la prospérité, indique le comité dans son communiqué.

MM Acemoglu, 57 ans, et Johnson, 61 ans, sont tous deux professeurs au Massachusetts Institute of Technology (MIT), alors que M. Robinson, 64 ans, est professeur à l'université de Chicago.

"C'est un véritable choc et une nouvelle extraordinaire. Je vous remercie", a réagi M. Acemoglu, interrogé par le comité Nobel.

Les prix Nobel

Créée le 9 juin 1900 après le décès du Suédois Alfred Nobel, les prix, considérés comme les récompenses les plus prestigieuses au monde, sont décernés par la Fondation Nobel à ceux qui ont servi l'humanité. .

Les prix Nobel sont décernés par l'Académie royale des sciences de Suède, l'Académie suédoise, l'Institut Karolinska et le Comité Nobel norvégien à des personnes ou des organisations considérées comme les plus performantes dans cinq domaines : la physique, la chimie, la littérature, la paix et la médecine.

Le prix Nobel d'économie a été décerné pour la première fois en 1969, après que la Banque centrale suédoise a décidé en 1968 de primer des travaux en économie en mémoire d'Alfred Nobel.

Les prix Nobel sont remis chaque année aux lauréats lors d'une cérémonie qui se tient le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

En revanche, il y a eu plusieurs années où les prix n'ont pas été décernés depuis leur création en 1901. La plupart des 49 annulations ont eu lieu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Les cérémonies de remise des prix n'ont pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19.