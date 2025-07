Outrés par l’ampleur des atrocités israéliennes à Gaza, des législateurs américains ont appelé, lundi, l’administration Biden à cesser l’aide militaire à Israël.

“ (Le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu commet des violations des droits de l’Homme encore et encore –bombardant des hôpitaux, brûlant vifs des Palestiniens, bloquant l’aide alimentaire et tuant des travailleurs humanitaires”, a déclaré la députée Ilhan Omar sur X.

“Ce génocide diabolique doit prendre fin et le président Biden doit cesser de le permettre. Cela commence par l’arrêt de l’aide militaire“, a-t-elle ajouté.

Ses remarques sont intervenues après que le Pentagone a annoncé, dimanche, le déploiement en Israël d’une batterie de systèmes antimissile THAAD et d’un équipage de militaires américains pour l’opérer afin d’aider à renforcer les défenses aériennes du pays.

La députée Cori Bush a également appelé à un embargo sur les armes à destination d’Israël.

“Il n’y a pas de mots assez puissants pour décrire l’agonie des êtres humains massacrés et brûlés vifs“, a déclaré Bush, faisant référence aux images de Gazaouis brûlés vifs à cause des attaques israéliennes.

Quatre personnes ont été tuées et 40 autres blessées lundi matin lorsque des avions de guerre israéliens ont frappé la cour d’un hôpital de la ville centrale de Deir al-Balah, brûlant 30 tentes où dormaient des gens.

“Les États-Unis financent et arment l’extermination du peuple palestinien par l’armée israélienne. C’est inadmissible. Mettre fin à ce génocide. Il faut un #ArmsEmbargoNow”, a dénoncé Bush sur X.

Quand les États-Unis cesseront-ils de financer cette folie ?

Rashida Tlaib, la seule membre américano-palestinienne du Congrès, a déclaré que le «maniaque génocidaire» Netanyahu brûle vifs les Palestiniens, bombarde les hôpitaux, affame les gens et tue les travailleurs humanitaires.

“Quand notre pays cessera-t-il de financer cette folie ? Quand ?", a-t-elle interrogé sur X.

Au cours de son offensive à Gaza, Israël a attaqué à plusieurs reprises des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte –des sites civils normalement interdits aux attaques, soulevant le spectre des crimes de guerre.

La députée Alexandria Ocasio-Cortez –membre du groupe progressiste «Squad» à la Chambre des représentants des États-Unis, avec Omar, Bush et Tlaib– a écrit sur X : “Les horreurs qui se déroulent dans le nord de Gaza sont le résultat d’un gouvernement Netanyahu complètement débridé, entièrement armé par l’administration Biden alors que l’aide alimentaire est bloquée et que les patients sont bombardés dans les hôpitaux. C’est un génocide des Palestiniens”.

“ Embargo sur les armes maintenant”, a-t-elle ajouté.

Au cours de l’année écoulée, Israël a tué plus de 42 000 Palestiniens à Gaza et déplacé la quasi-totalité de la population de 2,3 millions de personnes, tout en créant des conditions proches de la famine et la propagation de maladies. Il mène également des raids aériens et terrestres au Liban, malgré les avertissements selon lesquels cela pourrait transformer la guerre en un conflit régional plus vaste.

L’assaut israélien a déplacé la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza au milieu d’un blocus continu qui a entraîné de sérieuses pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Les efforts de médiation menés par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à un accord d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas ont échoué en raison du refus de Netanyahu d’arrêter la guerre.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actes à Gaza.