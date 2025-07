Lors de la conférence "La diplomatie mondiale et l’avenir de la Palestine" à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué l’occupation israélienne, rappelant que le peuple palestinien subit cette oppression depuis 76 ans. "Ce ne sont pas seulement des enfants, des femmes, des personnes âgées et des civils qui meurent à Gaza et au Liban, mais aussi la conscience de l'humanité", a-t-il déploré.

Erdogan a condamné l’inaction des médias occidentaux et du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant ce dernier de rester "spectateur" face au bain de sang en cours à Gaza.

"Combien de temps encore le Conseil de sécurité des Nations unies restera-t-il spectateur alors que notre région se transforme en un bain de sang et que des civils sont brûlés vifs à Gaza ? Nous sommes témoins de l'impuissance du Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations internationales face aux ravages causés par Israël", a-t-il martelé.

Il a également dénoncé les destructions de lieux publics comme les écoles, hôpitaux, mosquées, et églises, qualifiant ces actes de "scènes honteuses pour l’humanité".

"La quantité d'aide humanitaire que nous avons envoyée à nos frères et sœurs de Gaza a dépassé les 84 000 tonnes. La Turquie est le pays qui a fourni le plus d'aide à Gaza", a -t-il précisé, exhortant la communauté internationale et le monde islamique à redoubler d’efforts pour envoyer davantage d’aide humanitaire à Gaza avant l’hiver.

Le président turc a enfin réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la création d’un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et a dénoncé l’impuissance des organisations internationales à faire cesser le génocide perpétré par Israël.

"Nous nous tenons et nous nous tiendrons fermement aux côtés du peuple palestinien qui défend héroïquement sa patrie en dépit de tous les défis", a-t-il rappelé.

Lire aussi : Face aux attaques d'Israël contre la FINUL, Erdogan dénonce l'impuissance de l'ONU