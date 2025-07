Dans une enquête appuyée par de nombreux témoignages de civils palestiniens et de soldats israéliens, le New York Times révèle que l'armée israélienne aurait recours à l'utilisation de Palestiniens, y compris des adolescents, comme boucliers humains dans le conflit à Gaza. Ces civils seraient capturés puis forcés de se rendre dans des zones extrêmement dangereuses.

Trois Palestiniens ont raconté au journal avoir été utilisés comme boucliers humains. Mohammed Shubeir, un jeune de 17 ans, fait partie des Palestiniens utilisés par l’armée. Il raconte avoir été arraché à sa famille à Khan Younès, dans le sud de Gaza, puis avoir été "forcé à marcher, menotté, dans les ruines de sa ville", à la recherche d'explosifs qui auraient été posés par le Hamas. "Les soldats m'ont envoyé comme un chien dans un appartement piégé. Je pensais que j'allais mourir", raconte-t-il.

Un autre témoignage, celui de Jehad Siam, graphiste palestinien de 31 ans, explique comment Il a été forcé par des soldats israéliens, avec un groupe de détenus, o à marcher devant les troupes qui avançaient dans un bastion militant de la ville de Gaza, risquant ainsi leur vie pour protéger les soldats d'une embuscade ou d'explosifs.

L’enquête du quotidien américain affirme également que les Palestiniens ont été utilisés pour déplacer de gros objets, tels que des générateurs et des réservoirs d'eau, et pour rechercher des tunnels cachés ou des bombes dans des conditions dangereuses.

Des pratiques organisées

Le New York Times s'est également entretenu avec sept soldats israéliens qui ont confirmé avoir été témoins ou avoir participé à ces pratiques, les décrivant comme organisées et menées "avec un soutien logistique considérable et la connaissance de leurs supérieurs sur le champ de bataille". Huit autres soldats et responsables, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont corroboré l'utilisation généralisée de cette tactique.

Ce n'est pas la première fois qu'Israël fait face à de telles accusations. En août, le journal israélien Haaretz a publié une enquête similaire révélant que des soldats israéliens avaient contraint des civils palestiniens à revêtir des uniformes militaires et à s'aventurer dans des zones dangereuses de la bande de Gaza, sous surveillance à distance.

En juin, Al-Jazeera a également présenté des preuves fournies par des soldats israéliens confirmant cette pratique inhumaine et illégale.

Une méthode connue sous le nom de "procédure des voisins" a été employée par les forces israéliennes à Gaza et en Cisjordanie au début des années 2000. Elle consistait à obliger des civils à approcher les maisons de militants pour les inciter à se rendre. Cette tactique a été interdite par la Cour suprême d'Israël en 2005, jugeant qu'elle violait le droit israélien et international.

