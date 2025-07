Jeudi, les médias israéliens ont révélé que l'armée israélienne avait tué Yahya Sinwar, chef politique du Hamas, retrouvé “par hasard” au cours de “patrouilles de routine”, sans s'appuyer sur des informations de renseignement spécifiques.

Selon les rapports, Sinwar, cible prioritaire d'Israël, a été tué lors d'une confrontation sur le terrain, vêtu d'un uniforme militaire complet. Cela contredit les déclarations israéliennes précédentes qui affirmaient qu'il se cachait parmi des otages israéliens dans des tunnels de la bande de Gaza depuis plusieurs mois.

Lire aussi : Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, assassiné par l’armée israélienne, selon Israël

Plus tôt ce jeudi, l'armée avait déclaré que, grâce à sa collaboration avec l'agence de sécurité Shin Bet, elle avait mené des dizaines d'opérations ces derniers mois, ce qui avait restreint les mouvements de Sinwar.

Elle a ajouté qu'une unité de la brigade 828 avait repéré et tué trois membres du Hamas au cours d'un affrontement dans le sud de Gaza. Après des tests ADN, il a été confirmé que Sinwar était parmi les personnes assassinées.

L'armée a précisé que Sinwar avait été tué mercredi, mais que son corps n'avait été découvert que lors de la fouille de la zone jeudi.

Bien que l'armée n'ait pas donné de précisions sur le lieu exact de la mort de Sinwar, des médias israéliens ont laissé entendre que l'opération avait eu lieu dans la ville de Rafah, au sud.

“Tué lors de patrouilles de routine”

Le journal Yedioth Ahronoth rapporte qu'une unité Bislach de l'armée menait une patrouille de routine à Rafah, suspectant la présence d'individus dans un bâtiment qui s'est révélé être piégé.

Selon ce journal, l'unité a tiré des obus d'artillerie et ouvert le feu sur le bâtiment, tuant trois membres du Hamas sans savoir que Sinwar faisait partie des victimes. Un peu plus tard, les soldats ont commencé à fouiller le bâtiment.

Deux grenades ont été lancées : l'une a explosé, l'autre non, d'après le rapport. "Les troupes se sont retirées et ont envoyé un drone qui a détecté une silhouette blessée, le visage couvert, assise dans une pièce, tentant de frapper le drone avec un bâton".

Lorsque les soldats se sont approchés des corps des combattants palestiniens, ils ont remarqué que l'un d'eux ressemblait fortement à Sinwar, selon le journal.

Le journal Haaretz a corroboré les informations de Yedioth Ahronoth, affirmant que la mort de Sinwar s'est produite "par hasard". "Il n'y avait aucun renseignement qui indiquait la présence de Sinwar ; ce qui est arrivé relève du hasard", a-t-il été rapporté.

Les effets personnels de Sinwar

La chaîne israélienne Channel 12 a diffusé une photo des objets trouvés sur Sinwar après sa mort. Parmi eux figuraient des chapelets de prière, deux petits livres de prières, un passeport, une balle, une petite lampe de poche, des bonbons à la menthe, un coupe-ongles et de l'argent liquide.

Il n'y avait aucun otage israélien avec Sinwar, ce qui contredit les déclarations des agences de sécurité israéliennes. Des vidéos diffusées affirment qu’il s’agit de Sinwar après sa mort, vêtu d'un uniforme militaire complet.

Prêt au combat

Le diffuseur public israélien a affirmé que la mort de Sinwar est le résultat d'une pression militaire accrue sur les dirigeants du Hamas dans le sud de Gaza au cours des dernières semaines.

Cette pression aurait contraint Sinwar à se déplacer fréquemment entre plusieurs lieux dans le sud de Gaza, le rendant prêt à affronter directement les forces israéliennes.

Il a été précisé que cette mobilité constante expliquait pourquoi Sinwar était prêt pour le combat, armé et vêtu d'un uniforme militaire. Sinwar aurait combattu les forces israéliennes depuis l'intérieur d'un bâtiment piégé, ce qui prouve, selon le rapport, qu'il était préparé à une confrontation directe.

Cela contredit les renseignements antérieurs qui affirmaient qu'il s'était entouré d'otages israéliens. À 19h30 GMT, le Hamas n'avait pas encore confirmé ou démenti les affirmations israéliennes concernant la mort de Sinwar.

L'assassinat de Sinwar intervient plus de deux mois après qu'il ait été choisi comme chef du bureau politique du Hamas. Le 6 août, le Hamas a annoncé que Sinwar succéderait à Ismail Haniyeh, tué à Téhéran le 31 juillet, dans une attaque attribuée à Tel-Aviv, bien qu'Israël n'ait pas officiellement reconnu sa responsabilité.

Israël considère Yahya Sinwar comme le cerveau de l'opération « Al-Aqsa Flood », menée par des factions palestiniennes, dont le Hamas et le Jihad islamique, contre des colonies et des bases militaires israéliennes à proximité de Gaza le 7 octobre 2023.

L'attaque a provoqué des pertes humaines et militaires importantes pour Tel-Aviv et a terni la réputation internationale de ses agences de sécurité et de renseignement. Depuis, Israël a déclaré que l'élimination de Sinwar était une priorité dans sa guerre en cours contre Gaza.

Plus tôt, Channel 12 avait révélé que le Shin Bet avait formé une unité spéciale dédiée à l'assassinat de Sinwar.

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza après l‘attaque transfrontalière du Hamas en octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Selon les autorités sanitaires locales, plus de 42 400 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées, et plus de 99 100 blessées.

L'assaut israélien a déplacé presque toute la population de Gaza, provoquant une grave pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments en raison du blocus continu, ce qui a valu à Israël une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice.

Lire aussi : Qui est Yahya Sinwar, le nouveau chef politique du Hamas ?