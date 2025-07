Dans un document juridique, la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, a déclaré qu'elle considère l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur l'occupation israélienne qui dure depuis des décennies comme “sans ambiguïté”.

En juillet, la CIJ a rendu un avis consultatif concluant que l'occupation et l'annexion par Israël du territoire palestinien violent les principes fondamentaux du droit humanitaire international.

“La Commission a toujours affirmé que la cause première du conflit prolongé et des cycles de violence est l'occupation”, a déclaré Navi Pillay, présidente de la commission.

“Israël doit immédiatement mettre en place un plan d'action global pour démanteler les colonies et évacuer tous les colons du territoire occupé”, a ajouté la commission.

Elle a également déclaré qu'”Israël doit restituer les terres, les titres de propriété et les ressources naturelles aux Palestiniens déplacés et abroger toutes les lois et politiques restrictives et discriminatoires”.

Pillay a souligné que les “actes illégaux au niveau international” commis par Israël engendrent la responsabilité des États, non seulement pour Israël, mais pour tous les États.

“Les États doivent faire la distinction dans leurs relations entre Israël et le Territoire palestinien occupé, par exemple, un État ne doit pas reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël ou placer ses représentants diplomatiques en Israël à Jérusalem”, a-t-elle déclaré.

Israël a lancé une offensive brutale sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque du Hamas l'année dernière, tuant plus de 42 400 personnes, principalement des femmes et des enfants, et en blessant plus de 99 200 autres.

Le conflit s'est étendu au Liban, après qu’Israël a lancé des frappes meurtrières à travers le pays, qui ont tué plus de 1 500 personnes et en ont blessé plus de 4 500 autres depuis le 23 septembre.

Malgré les avertissements internationaux mettant en garde contre le risque guerre régionale aux Moyen Orient face aux attaques incessantes d'Israël contre Gaza et le Liban, Tel-Aviv mène depuis le 1er octobre, en parallèle à son offensive à Gaza, une incursion terrestre dans le sud du Liban.