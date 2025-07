C’est un nouveau massacre perpétré dans la bande de Gaza par l’armée israélienne dans la nuit de ce samedi à dimanche. 87 civils palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres, blessés et portés disparus, selon le bureau des médias du gouvernement à Gaza.

La plupart des victimes sont des femmes et des enfants.

L’attaque s’est produite dans la zone de Beit Lahia, dans le gouvernorat du Nord de la bande de Gaza.

Le massacre survient en ce quinzième jour de la guerre d’extermination et de famine que l’armée israélienne poursuit dans le nord de Gaza. Et ce, quelques heures après la coupure des communications et de l'Internet dans la région par Tel Aviv.

Le bureau des médias du gouvernement gazaoui a déclaré par voie de communiqué : "L’armée d’occupation israélienne poursuit clairement sa guerre de nettoyage ethnique, d’éradication et d’extermination, cette fois dans le projet de Beit Lahia, dans le gouvernorat du Nord dans la bande de Gaza".

En violation d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit son offensive meurtrière contre la bande de Gaza. Et ce, depuis l'attaque du Hamas contre Israël en date du 7 octobre 2023.

L’offensive israélienne a causé le déplacement de la quasi-totalité de toute la population du territoire, sur fond d'un état de siège permanent qui a causé de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Les efforts de médiation menés par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à un accord d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas ont échoué à cause du refus obstiné du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, de mettre fin à la guerre.

Israël fait également l'objet d'une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses agissements dans l'enclave palestinienne.