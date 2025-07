Le directeur-général de Canal+ France nie l'information publiée par Le Parisien. Dans une communication sur son compte X, Gérald-Brice Viret écrit: "Contrairement à ce qui est déclaré dans l’article du Parisien, nous déployons tous nos efforts pour envisager des alternatives permettant de préserver la présence de Cyril Hanouna sur nos antennes après 12 ans de fidélité et d’amitié avec le groupe. Notre engagement envers Cyril Hanouna, l’un des animateurs les plus talentueux et reconnus en France, est indéfectible."

L'information d'un divorce en cours entre Canal et l'animateur a été publiée samedi soir par le journal Le Parisien. Selon le média, Cyril Hanouna et Canal+ seraient en train de négocier une rupture de contrat. D'après le quotidien parisien, l’émission Touche pas à mon poste sera diffusée jusqu’au 28 février prochain, date à laquelle C8 s’arrêtera d’émettre. En juillet dernier, l’Arcom, le gendarme des médias en France, n'a en effet pas renouvelé la fréquence de C8 sur la TNT.

Aucune trace de ces dissensions sur le compte X de Cyril Hanouna, qui affiche juste des messages vantant ses records d’audience avec TPMP. Le 19 octobre, il a écrit “RECORD SAISON avec 11,2% de Part d’audience, leader sur la TNT”.

Les raisons du divorce

Vincent Bolloré serait très en colère de l’arrêt de C8. Son groupe a fait appel de la décision de l’Arcom auprès du Conseil d’Etat par un recours en référé-suspension, a fait savoir la chaîne dans un communiqué.

Le Conseil d’Etat doit donner sa réponse d’ici la fin de l’année.

Selon Le Parisien, les 300 salariés de C8 n’ont pas reçu d’information de leur transfert vers Canal+ ou CStar.

Dans ce contexte, il semble que le milliardaire soit prêt à sacrifier son animateur vedette. Les dérapages de Cyril Hanouna faits d’insultes, de fausses informations, de déclarations populistes ont coûté à la C8 7,6 millions d’euros de sanctions cumulées en 8 ans, un niveau inégalé par aucune chaîne du PAF.

En coulisse, les langues semblent se délier. Cyril Hanouna espérait voir son émission migrer vers CStar ou Cnews, mais cette solution ne serait pas retenue. Selon Le Parisien, un proche du dossier aurait déclaré “c’est mort, le divorce est inévitable”.

Que va devenir Cyril Hanouna ?

Le groupe et l’animateur producteur sont unis jusqu’en juin 2026 par un contrat de 30 millions d’euros par saison. Si Cyril Hanouna part, il va négocier un chèque de départ, et l’animateur pense apparemment déjà à son avenir. Il a, d’ores et déjà, approché d’autres chaînes de télévision comme le groupe BFM RMC mais aucune piste sérieuse ne semble se dégager. L’animateur réfléchit également à créer une plateforme numérique pour proposer plusieurs émissions dont Touche pas à mon poste.

Depuis la rentrée, les audiences de TPMP sont très bonnes, avec plus de 1,2 millions de téléspectateurs chaque soir. Cyril Hanouna a également modéré son discours, il ne fait plus de “politique” selon Le Parisien.

Cyril Hanouna officie toujours sur un autre média Bolloré, Europe1. Il présente “On marche sur la tête” tous les après-midi de 16h00 à 18h00.