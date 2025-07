Kamala Harris fête ses 60 ans ce dimanche et c’est dans la région des Grands Lacs où les opérations de vote anticipé ont commencé samedi à Détroit qu’elle va passer sa journée. Le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin sont en effet des États clés pour remporter l'élection présidentielle.

Donald Trump se concentre ce week-end également sur cette région des Grands Lacs : il fait campagne en Pennsylvanie.

Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Le 17 octobre, les derniers sondages indiquaient 49% d’intentions de vote pour Kamala Harris et 47% pour Donald Trump.

Deux candidats à quasi-égalité dans les sondages

Chaque candidat jette donc toutes ses forces dans ces derniers jours de campagne. Harris et Trump mobilisent chacun leurs stars. Pour Kamala Harris ce sont, ce week-end, les chanteurs Lizzo et Usher. À Detroit, Lizzo qui est originaire de cette ville a précédé sur scène la candidate démocrate et lancé à la foule : "L'Amérique est-elle prête à avoir sa première femme présidente ?". "Je n'ai qu'une chose à dire : il est vraiment temps !", a-t-elle ajouté, en faisant référence au titre de son tube "About damn time".

Donald Trump a, à nouveau reçu, le soutien d’Elon Musk. En plus de son soutien financier, le patron de Tesla et SpaceX a entamé une tournée en Pennsylvanie pour rallier des électeurs au candidat républicain.

Kamala Harris peut également compter sur le soutien de Barack Obama qui, samedi, était à Las Vegas en Arizona. L’ancien président démocrate a taclé l’ancien président républicain en ces mots : "Nous n'avons pas besoin de voir ce que donnerait un Donald Trump plus vieux, plus timbré, sans garde-fou".

D’autres Etats ont ouvert le vote anticipé. En Géorgie, depuis mardi, un million de personnes ont voté en quatre jours.