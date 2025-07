Les habitants des quartiers concernés de la banlieue sud de Beyrouth ont reçu un ordre d’évacuation. "Vous vous trouvez à proximité d'installations et d'intérêts affiliés au Hezbollah, contre lesquels les Forces de défense d'Israël vont agir dans un avenir proche" est le message reçu par les habitants de Haret Hreik et Hadath Beyrouth.

L’armée israélienne indique, ce dimanche, qu’elle a frappé un centre de commandement du Hezbollah ainsi qu’un site souterrain utilisé pour stocker des armes.

Le Sud pilonné

Les attaques israéliennes s'intensifient au sud du Liban. Selon l’agence de presse libanaise, plus de 50 villes et villages du sud du pays ont été visés dimanche par des bombardements israéliens dont les villages de Kfar Chouba, Bint Jbeil et Khiam, où de violents combats ont eu lieu, a indiqué l'ANI, faisant état de 11 morts.

Selon l'agence libanaise, l'armée israélienne a même utilisé des armes au phosphore sur le village de Kfar Chouba, ce qui est interdit.

L’armée de terre israélienne mène également des opérations dans la zone, le cimetière de Bint Jbeil a été rasé, et les soldats israéliens essaient d’avancer vers la ville frontalière de Al-Dhahira près de Tyre.

Plus au nord, la ville de Nabatieh a, à nouveau, été ciblée, alors que mercredi des bombardements ont tué son maire et rasé son marché.

La Finul a fait retentir ses sirènes pour indiquer à ses hommes et à la population un niveau élevé de danger (niveau 3). Plus d’1,3 millions d’habitants ont fui cette région depuis le début des bombardements israéliens.

Selon l’armée israélienne, 70 roquettes ont été lancées vers le nord et l’est de la Galilée. Toujours selon Tsahal, la veille, le Hezbollah libanais a tiré 200 projectiles vers Israël.