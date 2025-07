Les membres de l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU), la plus grande union de radiodiffusion au monde avec 230 membres issus de 65 pays, se sont réunis dans la métropole turque d'Istanbul pour discuter de la manière dont l'intelligence artificielle façonne l'avenir des médias.

L'événement, organisé par le radiodiffuseur public turque, TRT, marque la 61e Assemblée générale de l'union sous le thème "Le Nexus de l'Intelligence artificielle, de la radiodiffusion et de la société". Des réunions clés ont eu lieu dimanche sous la direction de Mehmet Zahid Sobaci, directeur général de TRT et président de l'ABU depuis 2023.

"Nous sommes ici pour aborder les obstacles dans le secteur des médias, partager des idées et prendre des décisions qui façonneront l'avenir de l'ABU", a déclaré Mehmet Zahid Sobaci lors d'un discours au troisième jour de l'événement.

La réunion présidentielle de l'ABU, les discussions du conseil exécutif et les pourparlers bilatéraux ont permis de revoir le plan d'action triennal de l'ABU ainsi que ses objectifs stratégiques à long terme. Les événements de la journée comprenaient également la réunion du comité technique, la réunion du groupe des sports et un forum sur la radiodiffusion.

Les responsables turcs ont également tenu des discussions bilatérales avec des représentants de l'Indonésie et de la Mongolie pour renforcer la coopération dans le domaine des médias et initier des projets communs.

Le Festival de la chanson télévisée de l'ABU s'est tenu au Centre international de congrès et d'exposition Lutfi Kirdar d'Istanbul dimanche, avec des performances d'artistes représentant 11 pays de la région Asie-Pacifique.

La cérémonie officielle d'ouverture de l'ABU aura lieu mardi avec des interventions de Fahrettin Altun, directeur de la communication de la presidence turque, de Mehmet Zahid Sobaci, directeur général de TRT et président de l'ABU, et d'Ahmed Nadeem, secrétaire général de l'ABU. Ils aborderont l'influence de l'intelligence artificielle et des technologies numériques sur la radiodiffusion, ainsi que les principaux défis auxquels fait face l'industrie de la radiodiffusion aujourd'hui.

La cérémonie de remise des prix de l'ABU récompensera les lauréats dans 15 catégories, couvrant la télévision, la radio et les médias numériques.