A la suite de menaces israéliennes de bombarder des bâtiments abritant des filiales de l'institution financière Al-Qard al-Hassan, l'armée israélienne a lancé une série de frappes aériennes sur Beyrouth, dimanche en fin de journée, visant la banlieue sud de la capitale libanaise.

Les avions de combat israéliens ont effectué au moins neuf frappes en l'espace d'une heure, visant les succursales de l'association à Hayy al-Sellum, Borj al-Barajneh et Ghobeiry dans la banlieue sud de Beyrouth, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise (ANI).

L'armée israélienne avait auparavant menacé d'attaquer "des ressources économiques importantes" du Hezbollah au Liban.

"L'armée de l'air va lancer des frappes de grande envergure sur des cibles situées dans la banlieue sud de Beyrouth, visant des ressources économiques liées au Hezbollah", a déclaré Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée, lors d'une conférence de presse.

De son côté Avichay Adraee, également porte-parole de l'armée israélienne a déclaré en arabe, sur X : "Dans quelques minutes, nous lancerons des avertissements aux habitants de la banlieue sud et de la vallée de la Bekaa pour qu'ils évacuent plusieurs bâtiments situés à proximité d'installations du Hezbollah".

Israël mène, depuis le 23 septembre, une vaste campagne de frappes aériennes au Liban contre ce qu'il affirme être des cibles du Hezbollah, tuant 2 464 personnes, en blessant 11 530 autres et provoquant le déplacement de plus de 1,34 million de personnes.

Cette campagne aérienne est le prolongement d'une année de guerre transfrontalière entre Israël et le Hezbollah depuis le début de son offensive sur la Bande Gaza, le 7 octobre de l'année dernière, au cours de laquelle Tel-Aviv a tué plus de 42 600 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants.

Malgré les mises en garde internationales contre le risque d'une guerre régionale au Moyen-Orient, du fait des attaques incessantes d'Israël contre la Bande de Gaza et le Liban, l'État hébreu a étendu le conflit le 1er octobre en lançant une incursion au sol dans le sud du Liban.

Lire aussi: Commission de l'ONU: “Tous les États ont l'obligation de mettre fin à l'occupation d'Israël”