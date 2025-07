Les colons israéliens extrémistes illégaux et les politiciens de droite exigent non seulement la poursuite de l'expulsion massive des Palestiniens de Gaza, mais rêvent également de conquérir une grande partie de la région environnante pour établir un " Grand Israël ".

Lire aussi:Gaza: La destruction des oliviers, un autre pan de la guerre israélienne

Alors que l'armée israélienne resserre son emprise sur la bande de Gaza, chassant les Palestiniens de leurs foyers, dans la colonie de Beeri, située à seulement cinq kilomètres de la frontière de Gaza, des Israéliens fanatiques se sont rassemblés pour installer des huttes de soucca, une tradition de fête juive, sur des terres saisies aux Palestiniens. L'événement a été promu par le parti Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sous la bannière d'un " plan de réinstallation de Gaza ".

Parmi les participants, figuraient non seulement des groupes marginaux, mais également des personnalités de premier plan telles que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, le membre du Likoud Osher Shekalim et Zvi Sukkot du parti Pouvoir juif. Le fondateur et dirigeant de l'organisation Lehava, Ben Zion Gopstein, qui figure sur une liste de sanctions américaines pour avoir menacé ou utilisé la violence contre des Palestiniens en Cisjordanie, a également été vu collectant des dons en espèces lors de l'événement.

- "Il n'y a pas de peuple palestinien"

De nombreux Israéliens extrémistes étaient armés et des familles entières sont arrivées pour ériger les huttes de soucca tandis que le bruit des tirs d'artillerie provenant des attaques en cours sur Gaza pouvait être entendu en arrière-plan.

Les participants ont déclaré que les colonies israéliennes devraient être rétablies à Gaza et que les Palestiniens devraient être expulsés vers d'autres pays.

Shekalim a déclaré à Anadolu que "la terre d'Israël n'appartient qu'au peuple d'Israël" et "le peuple palestinien n'existe pas".

Rejetant les critiques internationales sur le désastre humanitaire causé par les attaques israéliennes sur Gaza comme des " mensonges ", il a insisté sur le fait que l'armée israélienne est " l'armée la plus humaine ", ajoutant : " J'espère que les Palestiniens disparaîtront. De toute façon, il n’y a jamais eu de peuple palestinien ".

Interrogé sur les frontières d'un " Grand Israël ", Shekalim a déclaré que les terres légitimes d'Israël s'étendent au-delà des frontières actuelles d'Israël et de la Jordanie.

"Aujourd'hui, la Cisjordanie, le Golan et Gaza font tous partie d'Israël", a-t-il ajouté.

Les Palestiniens « ont perdu le droit d'être à Gaza »

Daniella Weiss, fondatrice de Nachala, une organisation de colons israéliens qui milite pour la saisie des terres palestiniennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et sur les hauteurs du Golan ainsi qu'à Gaza, a soutenu que les Palestiniens "avaient perdu le droit d'être à Gaza " le 7 octobre de l'année dernière.

Désormais, le groupe encourage activement les Palestiniens à quitter Gaza pour d’autres pays, en leur offrant même des incitations financières, a-t-elle ajouté.

Weiss a présenté une carte illustrant les projets de colonies israéliennes à Gaza, affirmant que les Palestiniens n'y resteront « en aucun cas ».

Elle s'est vantée du soutien politique et public du groupe, s'appuyant sur son expérience dans l'établissement de colonies en Cisjordanie occupée et sur le plateau du Golan au cours des 55 dernières années.

Weiss a affirmé que 700 familles souhaitent déjà vivre dans les nouvelles colonies de Gaza.

"Dans moins d'un an, vous assisterez à l'entrée des Juifs à Gaza et au départ des Arabes de Gaza. Ils ont perdu leur droit d'être dans ce lieu saint", a-t-elle clamé.

Interrogé sur les frontières d'un «"Grand Israël ", Weiss a répondu qu'il s'étendrait " de l'Euphrate au Nil ", affirmant que « ce sont les terres promises... Quand est-ce que cela arrivera ? Le plus tôt sera le mieux".

Les médias israéliens ont également rapporté que Ben-Gvir, qui a rejoint l'événement plus tard, a exprimé son soutien à la poursuite de l'expansion des colonies à Gaza.

Dans ce contexte, rappelons que la guerre brutale menée par Israël contre l’enclave a tué plus de 42 600 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 99 800 autres depuis octobre dernier, à la suite d’une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas.

La guerre a déplacé la quasi-totalité de la population de Gaza, dans une situation de blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.