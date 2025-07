L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le report de la campagne de vaccination contre la polio qui devait débuter mercredi dans le nord de Gaza en raison des "bombardements intensifs" menés par l'armée israélienne.

"Les conditions actuelles (...) font qu'il est impossible pour les familles d'emmener en toute sécurité leurs enfants se faire vacciner et pour les agents de santé d'exercer leur travail", a indiqué l'OMS dans un communiqué.

L'OMS invoque "l'escalade de la violence, des bombardements intensifs, des ordres de déplacement massif et de l'absence de pauses humanitaires assurées dans la majeure partie du nord de la bande de Gaza".

L'OMS avait demandé mercredi à Israël de lui permettre d'achever en toute sécurité la deuxième vague de vaccination contre la polio dans la bande de Gaza, en particulier dans sa partie nord.

Ce second cycle de la campagne avait commencé lundi dans le centre de la bande de Gaza, avec pour objectif d'atteindre environ 590.000 enfants de moins de 10 ans dans l'ensemble de ce territoire.

Depuis le début du second cycle, quelque 442.855 enfants de moins de 10 ans ont été vaccinés dans le centre et le sud de la bande de Gaza, avec un taux de couverture de 94%. Par ailleurs, 357.802 enfants âgés de deux à dix ans ont reçu des suppléments de vitamine A.

Mais l'OMS prévient que le niveau d'immunité est plus faible si la deuxième dose est administrée plus de six semaines après la première.

Après la découverte du premier cas de polio - et pour l'heure le seul - dans la bande de Gaza en 25 ans, l'OMS a entamé une campagne de grande ampleur le 1er septembre pour empêcher la survenue d'une épidémie.

Généralement transmis par les eaux usées et l'eau contaminée, le poliovirus est hautement infectieux. Il peut provoquer des déformations et des paralysies, et est potentiellement mortel, affectant principalement les enfants de moins de cinq ans.

"Il est impératif d'arrêter l'épidémie de polio dès que possible, avant que d'autres enfants ne soient paralysés et que le poliovirus ne se propage davantage", a déclaré l'agence onusienne pour la santé.

"Il est donc crucial que la campagne de vaccination dans le nord de Gaza soit facilitée par la mise en œuvre des pauses humanitaires", a-t-elle ajouté.

L'ensemble de la bande de Gaza est ravagé par la guerre israélienne qui dure depuis le 7 octobre 2023.

