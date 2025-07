Des dirigeants du monde entier ont condamné l'attentat terroriste qui a visé une installation de l'industrie de la défense dans la capitale turque, au cours duquel cinq personnes sont tombées en martyrs et 22 autres ont été blessées.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'attentat perpétré contre le siège de Turkish Aerospace Industries (TAI) à Ankara, mercredi.

"Je condamne cet attentat odieux contre les installations des Industries aérospatiales turques", a-t-il indiqué.

La Russie

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé l'attentat en marge d'un sommet du groupe BRICS auquel M. Erdogan participait en tant qu'invité.

"Cher Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes très heureux de vous accueillir à Kazan. Mais avant de commencer à travailler, je voudrais exprimer mes condoléances suite à l'attentat terroriste. Les médias font état d'un attentat terroriste en Turquie", a affirmé M. Poutine.

Les États-Unis

Les États-Unis ont également fustigé l'attaque terroriste. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclarét : "Les États-Unis sont aux côtés de leur allié, la Turquie, et condamnent fermement l'attaque terroriste d'aujourd'hui. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles", a ajouté M. Blinken dans un post sur X.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a lui aussi condamné l'attentat.

"Ce matin, nos prières accompagnent toutes les personnes touchées et leurs familles, ainsi que le peuple turc en ce moment très difficile", a-t-il dit.

France

Le président français Emmanuel Macron a lui aussi condamné "l'attaque terroriste qui a frappé Ankara avec la plus grande fermeté", dans un post sur X.

Il a souligné que le peuple français "partage la douleur des familles de ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque et leur présente ses condoléances."

L'OTAN

Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a également dénoncé l'attentat. "Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et nous suivons de près l'évolution de la situation", a affirmé M. Rutte.

"L'OTAN se tient aux côtés de son pays allié, la Turquie", a-t-il ajouté.

L'UE

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a "condamné fermement" le terrorisme sous toutes ses formes dans un message posté sur X à la suite de l'attentat.

"L'UE exprime sa solidarité avec la Turquie en ces temps difficiles", a-t-il formulé.

Azerbaïdjan

L'Azerbaïdjan a également condamné l'attentat, ajoutant que Bakou serait toujours aux côtés "de son pays frère, la Turquie".

Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz a écrit sur X : "Je suis choqué par les informations sur les morts et les blessés à Ankara. Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et nous nous tenons aux côtés de notre partenaire, la Turquie."

Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a également présenté ses condoléances au président Erdogan, soulignant que les Pays-Bas "condamnent toutes les formes de terrorisme. Nous compatissons avec la Turquie et suivons de près la situation".

Autriche

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a lui aussi condamné "fermement" l'attentat : "Le terrorisme et la violence n'ont pas leur place dans notre société.

Le Kosovo

Le Kosovo a également condamné l'attentat, exprimant sa solidarité avec la Turquie.

"Nous sommes aux côtés de notre allié, la Turquie, à la suite de l'attentat terroriste perpétré aujourd'hui à Ankara. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Le terrorisme et la violence n'ont pas leur place dans notre monde", a publié la présidente Vjosa Osmani sur X.

Slovénie

La Slovénie a pour sa part condamné l'attaque "odieuse", la vice-première ministre Tanja Fajon attirant l'attention sur le nombre de victimes civiles.

"Je condamne l'attentat odieux qui a coûté la vie à des innocents en Turquie aujourd'hui. Le terrorisme -ou toute autre forme de violence- n'a pas sa place dans les sociétés démocratiques. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches", a-t-elle souligné.

Irlande

Le ministère irlandais des Affaires étrangères a déclaré sur X que "l'Irlande condamne l'attaque meurtrière qui a eu lieu aujourd'hui en Turquie".

Serbie

Le président serbe Aleksandar Vucic s'est dit "préoccupé" par l'attaque terroriste à Ankara.

"La Serbie condamne toutes les formes de terrorisme et est solidaire de la Turquie et de son peuple", a-t-il indiqué, transmettant ses “sincères condoléances aux familles des victimes, et je souhaite aux blessés un prompt rétablissement”.

Canada

L'ambassade du Canada en Turquie a publié une déclaration similaire condamnant fermement l'attentat, ajoutant qu'Ottawa se tenait aux côtés de la Turquie, "notre ami et allié, en ces temps difficiles".