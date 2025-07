Après les félicitations d’un colonel israélien à BFM TV pour la couverture médiatique de la guerre israélienne à Gaza, c'est au tour du Premier ministre Benjamin Netanyahu de remercier la chaîne française Cnews pour son traitement médiatique.

“Il y a beaucoup de désinformation. J'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne”, a lancé Netanyahu à Laurence Ferrari qui animait l’interview.

C'est la deuxième fois que Netanyahu, visé par une demande d'un mandat d'arrêt international, accorde une interview à des médias français, depuis le déclenchement de la guerre contre la bande de Gaza en octobre 2023.

La première fois avait eu lieu le 30 mai dernier, suscitant de vives critiques et un rassemblement de plusieurs centaines de manifestants devant le siège de TF1 à Paris, qui scandaient des slogans soutenant la cause palestinienne et appelant à l'arrêt de l'agression israélienne contre les civils à Gaza.

"Honte"

La juriste franco-palestinienne et députée européenne, Rima Hassan, a qualifié de "honte" le fait de donner la parole à Netanyahu le considérant comme "criminel de guerre".

"La honte ! En France on donne encore la parole au criminel de guerre", a-t-elle écrit sur X en reprenant l'affiche publicitaire de ladite interview sur Europe1 et C-news.

Le 7 octobre, un militaire d’une armée accusée de commettre un génocide a aussi remercié une chaîne francaise pour son soutien à la propagande. Il s’agit de BFM TV qui a organisé une émission spéciale à Tel Aviv et a tendu le micro à Oliver Rafowicz, colonel d’extrême droite de l’armée israélienne. Il a félicité la chaîne “pour son travail excellent par rapport à la présentation du conflit”.

Alors que la chaîne française CNews est largement critiquée pour sa couverture médiatique biaisée de la guerre à Gaza, celle de BFM, a été jugée trop favorable à Israël même par certains membres de la rédaction et aurait même provoqué des remous au sein de la chaîne.

D’ailleurs, son patron Patrick Drahi, s’est engagé en 2021, à verser 7,7 millions d’euros au gouvernement de Netanyahu afin de financer un centre de remise en forme pour les soldats israéliens.

Le gouvernement israélien est accusé de génocide contre la population palestinienne, suite à une plainte de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de Justice. Son armée a déclenché le 7 octobre 2023 une guerre dévastatrice contre la Bande de Gaza faisant près de 42 800 morts, dont la plupart sont des femmes et des enfants et plus 100 mille blessés.