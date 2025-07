La Conférence internationale pour le soutien à la population et à la souveraineté du Liban, qui s’est tenue jeudi à Paris, a permis de récolter plus de 800 millions de dollars d’aide humanitaire et 200 millions d’aide pour l’armée libanaise, a annoncé le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.

Cette conférence internationale sur le Liban, qui a réuni plus de 70 participants, avait pour objectif de réunir quelque 500 millions d'euros (540 millions de dollars) pour venir en aide aux personnes déplacées par le conflit au Liban.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé en ouverture de la conférence que la France allait débloquer 100 millions d'euros (108 millions de dollars) pour le Liban, ajoutant que ‘’la guerre doit cesser au plus vite’’ entre Israël et le Hezbollah, a rapporté le correspondant d’Anadolu, présent à cette conférence.

Le dirigeant français a précisé que l'objectif est d’‘’affirmer la souveraineté du Liban’’, et de ‘’démontrer que le pire n'est pas écrit et permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin’’.

Englué depuis des années dans une crise politique et économique, le Liban est désormais le théâtre d'une guerre entre le mouvement armé libanais et Israël.

De son côté, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a souligné que la communauté internationale doit agir de concert pour mettre un terme à la guerre au Liban entre le Hezbollah et Israël.

‘’Le Liban appelle la communauté internationale à se tenir ensemble et à soutenir les efforts pour mettre fin aux agressions en cours et mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat’’, a insisté Najib Mikati.

Le Qatar et le Royaume-Uni figurent parmi les pays qui ont annoncé des promesses de don importantes pour l’enveloppe consacrée à l’armée libanaise.

Depuis le 23 septembre, Israël a lancé des frappes massives et meurtrières à travers le Liban contre ce qu'il prétend être “des cibles du Hezbollah”. Le ministère libanais de la Santé a annoncé mercredi que le bilan des victimes de l'attaque israélienne contre le Liban depuis le 8 octobre 2023 s’était alourdi à 2 574 morts et 12 001 blessés.