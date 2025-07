Plus de 150 Palestiniens ont été tués ou blessés jeudi soir dans des frappes aériennes israéliennes visant une dizaine de maisons à Jabalia, dans le nord de la Bande de Gaza, sous le coup d’un siège complet depuis 20 jours.

"Un massacre horrible se déroule à Jabalia avec plus de 150 victimes entre martyrs et blessés suite à des bombardements israéliens. Personne ne se mobilise pour les sauver", a déclaré la défense civile de Gaza dans un communiqué.

L'armée israélienne a ciblé des maisons appartenant aux familles Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hijazi, Abu Al-Qumsan, Aqel Abu Rashid, Abu Al-Tarabish, Zaqoul et Shaalan, ajoute le communiqué.

"Les forces d'occupation (israéliennes) ont bombardé un bloc résidentiel entier dans la zone, et les citoyens appellent à l'aide pour évacuer les blessés", indique le communiqué.

"Les habitants sont confrontés à des difficultés extrêmes pour évacuer les morts et les blessés après que les forces israéliennes ont perturbé les opérations de la défense civile et des services médicaux dans la partie nord de Gaza."

Les forces israéliennes ont assiégé le nord de Gaza il y a environ trois semaines, et y ont mené des attaques par voie aérienne et terrestre, tout en encerclant les hôpitaux et les abris de réfugiés.

Les habitants ont reçu des ordres de se diriger vers le sud. Les hôpitaux de la région ont cessé de fournir des services médicaux ou ne fonctionnent pratiquement plus en raison de l'offensive.

Le bilan total de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 s'élève à près de 43 000 morts.

