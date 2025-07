Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé samedi “le gouvernement sioniste israélien, encouragé par les puissances occidentales”, de chercher à “attiser un conflit régional”, en réaction à l’attaque nocturne menée par Israël contre l'Iran.

Erdogan a formulé ces déclarations lors d’une cérémonie à Hatay, dans le sud de la Turquie, à l’occasion de la remise de nouveaux logements aux victimes des tremblements de terre dévastateurs de février 2023.

“Il est crucial de ne pas tomber dans le piège tendu par Israël et ses partisans”, a affirmé Erdogan, ajoutant que la stratégie israélienne échouerait finalement.

Le président turc a également exprimé ses vœux de rétablissement au gouvernement et au peuple iraniens : “J’adresse mes vœux les plus sincères à notre voisin l’Iran et à son gouvernement, visés par l’agression israélienne la nuit dernière”.

Au moins deux soldats iraniens ont été tués,ce samedi, lorsque l'armée israélienne a ciblé des installations militaires iraniennes en représailles à la vaste attaque de missiles balistiques menée par l'Iran contre Israël, le 1er octobre.

La Maison Blanche a indiqué que les frappes israéliennes devaient mettre un terme aux échanges de tirs directs entre les deux parties, avertissant Téhéran des “conséquences” d'une éventuelle riposte.

Des responsables militaires iraniens avaient auparavant prévenu que toute attaque israélienne serait suivie d'une “réponse encore plus sévère”.