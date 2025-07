Le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré avoir demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de documenter l'agression israélienne contre le Liban et exhorté la communauté internationale à demander des comptes.

Le Liban a demandé au Conseil de sécurité de “condamner l'invasion israélienne de ses territoires et la violation de sa souveraineté, ainsi que les attaques généralisées et continues contre sa sécurité et la sûreté de son peuple”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il a ajouté que le Liban souhaite une mise en œuvre immédiate de la résolution 1701 pour cesser les hostilités et faire sortir les troupes israéliennes du territoire libanais.

“Le Liban a déclaré dans la plainte qu'Israël ignore toujours la légitimité internationale et ne respecte pas les décisions émises par les organes des Nations unies, et qu'il ne respecte pas le droit international ni le droit international humanitaire, échappant ainsi à la responsabilité et aux interrogatoires de la communauté internationale”, ajoute le communiqué.

L'armée israélienne continue de pilonner plusieurs zones à travers le Liban.

Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des victimes depuis le 8 octobre 2023, début des affrontements entre Israël et le Hezbollah, a grimpé à 2653 morts.

La guerre au Liban a déplacé 1,3 million de personnes, dont plus de 800.000 à l'intérieur du pays, selon des statistiques onusiennes. Les autorités libanaises rapportent, elles, que plus d'un demi-million de personnes, majoritairement des Syriens, ont fui vers la Syrie voisine.