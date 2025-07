Au moins neuf personnes ont été tuées, ce dimanche, dans une nouvelle frappe aérienne israélienne contre une école gérée par l’ONU et abritant des civils déplacés à l’ouest de la ville de Gaza, a indiqué une source médicale.

Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées dans l'attaque qui a visé l'école Asma, gérée par l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), dans le camp de réfugiés de Shati, a ajouté la même source.

Il s'agit de la deuxième attaque visant ladite école en huit jours.

Une première frappe aérienne israélienne a ciblé l'école le 19 octobre, faisant au moins 10 morts et en blessant d'autres.

Israël cible systématiquement les écoles

Israël a systématiquement ciblé des infrastructures civiles, notamment des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte, dans le cadre de son offensive en cours sur la bande de Gaza.

Selon les règles de la guerre, prendre pour cible de telles infrastructures civiles peut constituer un crime de guerre.

L'armée israélienne poursuit son offensive dévastatrice sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis lors, près de 43 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 100 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L’attaque israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire, dans un contexte de blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

