Le ministère turc de la Défense a indiqué lundi que 23 terroristes du PKK ont été neutralisés à la suite de frappes aériennes dans le nord de l'Irak.

"Grâce aux frappes aériennes dans le nord de l'Irak, 23 autres terroristes du PKK ont été neutralisés. Nous sommes déterminés, résolus et capables d'éradiquer le terrorisme à sa source", a déclaré le ministère.

La semaine dernière, une attaque menée par deux terroristes, un homme et une femme, contre les locaux de Turkish Aerospace (TAI) à Kahramankazan, à Ankara avait tué 5 personnes et fait 22 blessés. Les deux terroristes ont été neutralisés par les forces de sécurité.

Les auteurs ont été identifiés comme étant des membres de l'organisation terroriste PKK.

En réponse à cette attaque, les forces armées turques ciblent les repaires du PKK en Syrie et en Irak.

Depuis 2016, la Turquie a lancé trois opérations antiterroristes réussies à sa frontière dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des populations.

Il s'agit de l'opération de Bouclier de l'Euphrate lancée en 2016, Rameau d'olivier en 2018 et Source de paix en 2019.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par Ankara, Washington et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

