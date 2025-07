Il est révolu le temps où l’on ne pouvait envisager le “Ballon d’or” sans Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Ce sera le cas ce lundi soir à Paris, le prix sera remis au meilleur joueur de la planète football.

Et cette année, et pour la première fois depuis 21 ans…Il est difficile de prédire qui obtiendra la célèbre récompense.

Durant un peu plus de deux décennies, le match opposait La Pulga à CR7, deux monstres du ballon rond qui ont, à eux deux, remporté 13 Ballons d'or (8 pour l'Argentin et 5 pour le Portugais). A l’époque, il n’y avait pas de suspense, c'était Messi/ Ronaldo…Ronaldo..Messi…Messi/ Ronaldo.

Parmi les prétendants, on retrouve cette année Vincius, Bellingham, Mbappé, Haaland, Harry Kane, mais aussi Hakan Çalhanoglu et le jeune Lamine Yamal.

Alors, est-ce la fin d’une époque ou juste un nouveau chapitre de l'histoire du football ? Si pour certains, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont inégalables, pour d’autres il était temps, enfin, de mettre fin au monopole de ces joueurs et d’ouvrir la voie à une nouvelle génération.

Le Ballon d’or, qu'est-ce que c'est exactement ?

Le Ballon d’or représente la récompense individuelle ultime pour les footballeurs, puisqu’il sacre le meilleur joueur du monde tous les ans depuis 1956. À l’origine de cette distinction, le magazine France Football, qui ne l’attribuait qu’au meilleur joueur européen évoluant dans un championnat européen. Des légendes du foot, comme Pelé ou Maradona, n’ont donc jamais pu le recevoir durant leur carrière. Cette distinction de nationalité s’efface à partir de 1995 avant qu’il ne soit décidé en 2006 d’attribuer ce trophée à n’importe quel joueur de tous les championnats.

Qui vote, avec quels critères ?

Ils sont 100 journalistes à le faire, ces derniers doivent être issus des 100 premiers pays au classement FIFA.

Depuis deux ans, les règles du Ballon d'or ont changé, la performance individuelle est notamment devenue le critère primordial, suivi des réalisations collectives, tandis que celui de la carrière a disparu, et cela, justement pour éviter les risques d’une “ chasse gardée.”

Et la plus grande révolution est sans aucun doute celle du calendrier qui s'aligne désormais sur la saison sportive et non sur une année civile.

Ces nouveaux critères ont été établis après de nombreuses controverses en raison d'un choix jugé peu objectif. De nombreux joueurs et supporters ont effectivement crié à l’injustice en voyant le Ballon d’or leur passer littéralement sous le nez.

Dans ce sens, on peut citer Xavi, Iniesta, Sneijder, Eto’o, Drogba, Okocha et un certain Ribéry. Des joueurs qui se sont distingués pourtant tant par leur performance individuelle que collective… Mais d’autres critères ont probablement pesé sur la balance…

Quid de l’Afrique

L’Afrique est d’ailleurs sous-représentée pour ce ballon d’or 2024, avec seulement un joueur figurant sur la liste des nominés : le Nigérian Ademola Lookman… exit donc des stars comme Mohamed Salah, Brahim Diaz et Serhou Guirassy. On peut donc se demander si les critères de sélection actuels favorisent réellement les talents africains.

L'unique africain à avoir remporté le trophée reste George Weah, mais c’était il y a 30 ans.

Alors qui sera sacré meilleur joueur de la saison ? la réponse au soir de ce lundi, 28 novembre 2024, avec Sandy Heribert et Didier Drogba à la présentation.