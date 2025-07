Le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, a partagé ses graves préoccupations concernant la détérioration de la paix en Méditerranée, soulignant que la situation est "sur le fil du rasoir".

"La Méditerranée est au bord du gouffre et nous connaissons la situation désastreuse", a déclaré Borrell lors du neuvième forum ministériel de l'Union pour la Méditerranée (UPM) qui se tient du 27 au 28 octobre à Barcelone, en Espagne.

Le responsable européen qui a mis l'accent sur l'aggravation des conflits au Liban et en Cisjordanie, où, a-t-il déploré, "la violence meurtrière" s'est intensifiée et a englouti toute la région. condamné les "violations répétées du statu quo" sur les sites religieux à Jérusalem et a mis en garde contre "l'extension de la guerre au Liban".

Lors de ce forum mis en place pour discuter de diverses questions concernant la région méditerranéenne et la situation actuelle au Moyen-Orient, y compris à Gaza et au Liban, le responsable de l’UE a souligné l’importance de la stabilité, et a appelé à un "cessez-le-feu immédiat de part et d'autre de la ligne bleue", insistant sur le rôle des forces armées libanaises et des forces de maintien de la paix de la FINUL dans le maintien de la paix.

M. Borrell s'est également dit très préoccupé par la crise humanitaire à Gaza, qu'il a qualifiée de "crise humanitaire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale".

Le chef de la politique étrangère de l'UE, a souligné l'importance de la mise en œuvre d'une solution à deux États, notant que lors de la récente Assemblée générale des Nations unies, l'UE a lancé l'"Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États".

Il a réaffirmé l'engagement de l'UE envers son "voisinage méridional", affirmant qu'il "a toujours été l'un des principaux centres d'intérêt de l'Union européenne".

L'Union pour la Méditerranée, une organisation intergouvernementale de 43 États membres, a été fondée il y a 15 ans dans le sillage des accords d'Oslo, dans un esprit de paix et de prospérité partagées pour la région méditerranéenne.

