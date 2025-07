La guerre à Gaza sert de diversion, pendant que les médias et les politiques se concentrent sur la situation dramatique de l’enclave palestinienne, pendant que la société israélienne espère le retour des otages, le gouvernement Netanyahu en profite pour accélérer la colonisation illégale des territoires occupés.

Lior Amihaï analyse dans sa tribune comment le Likoud se maintient au pouvoir en donnant à la droite messianique la liberté de procéder à des expulsions et autres pressions pour mettre la main sur davantage de terres palestiniennes.

Les chercheurs de l’association ont documenté la création de cinq colonies officielles, la construction de 9000 logements, l’annexion de milliers de dunums déclarés “terre d’Israël” et la création de 43 avant-postes illégaux depuis le début de la guerre alors qu’il n’y en a que six dans une année normale.

Ces avant-postes illégaux vont de pair avec des actions violentes menées par les colons auxquels le ministre Ben Gvir a distribué des armes utilisées pour déplacer agriculteurs et éleveurs en brûlant leurs équipements ou en leur tirant dessus. En une année, 19 communautés palestiniennes ont été complètement dépossédées de leurs terres, 12 ont été partiellement expulsées.

43 nouveaux postes illégaux en une année

L’auteur énumère les preuves de cette stratégie dans sa tribune. Ainsi, le Bureau pour les Implantations (dirigé par la ministre Orit Strock) a vu son budget augmenter de 167 millions de shekels (41 millions d’euros) à 665 millions de shekels (165 millions d’euros) grâce aux transferts effectués par la Commission des Finances de la Knesset.

L’auteur de la tribune rappelle que tous les ministères ont vu en cette année de guerre leur budget diminuer, mais les projets dans les colonies ont été largement financés, et pour la première fois, le gouvernement a alloué 75 millions de shekels aux avant-postes illégaux.

Le directeur de Shalom Akhshav pointe également du doigt le transfert par l'armée de certains de ses pouvoirs sur les territoires occupés au ministère de l'Annexion dirigé par Smotrich, ministre auprès du ministre de la Défense.

“Pour qu’Israël cesse le massacre”

Pour l’auteur, il s’agit là d’une stratégie dangereuse pour l’avenir d’Israël. “Appliquer la souveraineté israélienne aux territoires occupés sans accorder des droits égaux aux Palestiniens fait d'Israël un pays non démocratique. Transformer Israël en un État d'apartheid a des conséquences dévastatrices pour l'État (...) principalement quant à la sécurité, à l’économie et aux relations extérieures du pays.

Plus de mille Israéliens avaient signé dans le journal Libération le 18 octobre une tribune intitulée “Citoyens israéliens, nous appelons à une pression internationale pour qu’Israël cesse le massacre”. Ils terminaient ainsi leur déclaration: “sauvez-nous de nous-mêmes ! Exercez une vraie pression internationale sur Israël pour un cessez-le-feu immédiat et durable” tout en admettant dans ce même texte, que le gouvernement Netanyahu et la guerre étaient soutenus par une grande partie de la population israélienne.