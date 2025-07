La préfecture de Martinique a décidé de prolonger le couvre-feu, mais il ne concerne plus toute l’île. Seules cinq communes sont toujours sous le coup de cette mesure dont Fort-de-France et le Lamentin. La mesure court jusqu’au 4 novembre inclus.

Le week-end a été calme mais la nuit de dimanche à lundi a effectivement été émaillée par des confrontations entre police et manifestants. Plusieurs barrages ont été érigés comme au Lorrain. Le RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens), le mouvement contre la vie chère promet de continuer la mobilisation et donne rendez-vous à ses soutiens mercredi 1er novembre.

Une île sous couvre-feu depuis le 10 octobre

La Martinique est sous couvre-feu depuis le 10 octobre dernier. Le mouvement de protestation a commencé le 1er septembre contre la cherté de la vie sur l’île. Selon une étude de l’INSEE de 2022, les prix sont en effet 40% plus élevés en Martinique qu’en métropole.

Plusieurs tables rondes ont eu lieu pour négocier une baisse des prix sur l’alimentaire mais l’accord finalement signé entre la grande distribution et l’Etat français n’a pas été accepté par le mouvement contre la vie chère et la contestation continue sur l’île. Le RPPRAC souhaite que la baisse des prix concerne tout l’alimentaire et non pas seulement 6 000 produits pour 36 mois.

Les tensions qui secouent l’île impactent forcément la vie économique et notamment la saison touristique qui généralement commence début octobre.

Ainsi, le paquebot Sapphire Princess qui devait accoster ce mardi 29 octobre, a été dérouté vers la Guadeloupe toute proche avec ses 2 988 passagers.