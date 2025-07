Le ministère public marocain a décidé vendredi de remettre en liberté Fouad Abdelmoumni, mais d'engager des poursuites contre le défenseur des droits humains pour notamment "diffusion d'allégations mensongères" après, selon des médias locaux, une publication sur Facebook où il relayait des accusations "d'espionnage de la France par le Maroc".

M. Abdelmoumni "a été libéré après avoir comparu ce matin devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Casablanca qui a décidé de le poursuivre en état de liberté", a indiqué à l'AFP son avocat Mohamed Nouini.

Cet activiste de 66 ans, voix critique des autorités marocaines et membre du parti de la Fédération de la gauche démocratique, avait été interpellé mercredi, puis placé en garde à vue, une arrestation qui avait suscité de vives critiques des défenseurs des droits humains.

La diffusion de fausses informations qui lui est reprochée serait liée, selon des médias locaux, à une publication où M. Abdelmoumni évoque une "prétendue implication du Maroc dans l'espionnage de la France" à travers le logiciel espion israélien Pegasus.

En 2021, le Maroc avait été accusé d'avoir utilisé Pegasus pour infiltrer les téléphones de plusieurs personnalités publiques nationales et étrangères.

Le gouvernement marocain avait catégoriquement démenti "ces allégations mensongères et infondées" et avait enclenché plusieurs procédures judiciaires en France, en Espagne et en Allemagne. En 2023, la justice française a jugé ces poursuites irrecevables.

"La France, qui voit sa position décliner parmi toutes les nations, ne voudrait pas céder au chantage d'un État faible qui utilise tous les moyens de pression à sa disposition (...) sans oublier l'espionnage", a-t-il écrit mardi sur Facebook.

La publication a coïncidé avec une visite d'État de trois jours du président français Emmanuel Macron au Maroc, scellant la réconciliation entre Paris et Rabat, après trois années de brouille.

M. Abdelmoumni est poursuivi pour "outrage à des corps constitués", "signalement d'un crime fictif dont il sait l'inexistence" et "diffusion d'allégations mensongères", a précisé le porte-parole du parquet cité vendredi par l'agence marocaine MAP.

Pour l'avocat du défenseur des droits, par principe, M. Abdelmoumni ne devrait pas être poursuivi "car il s'agit de liberté d'expression, mais le fait de lui accorder la liberté provisoire est une décision juste".

Pour le parquet, il s'agit d'"allégations attentatoires aux intérêts du Royaume" qui "dépassent les limites de la liberté d'expression et représentent des éléments constitutifs de crimes punis par la loi".

