Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a réitéré l’engagement de son pays à favoriser un partenariat solide avec les pays africains, lors de la 3ème conférence ministérielle d'examen du partenariat Turquie-Afrique à Djibouti, pays d'Afrique de l'Est.

Fidan a commencé par transmettre les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan et a félicité les dirigeants de l'Union africaine pour leurs contributions à la conférence.

Il a mis en exergue la jeunesse de la population africaine, ses vastes ressources et ses marchés en plein essor, qui, selon lui, positionnent le continent pour un “rôle plus important” au 21e siècle.

Cependant, il a relevé les défis complexes auxquels l’Afrique est confrontée, notamment “le terrorisme, les inégalités, les effets néfastes du changement climatique, le sous-développement et la migration irrégulière”.

La Turquie, en tant que partenaire stratégique de l'Union africaine depuis 2008, s'est efforcée de développer des relations bilatérales avec les pays africains grâce à une approche structurée et personnalisée.

Fidan a souligné l'engagement d'Ankara en faveur de "solutions africaines aux problèmes africains", affirmant l'alignement de la Turquie sur les principes de l'Union et sur l'Agenda 2063, qui vise un développement global à travers le continent.

Lutte contre le terrorisme

Abordant les problèmes de sécurité, Fidan a mis en avant le soutien de la Turquie aux pays africains dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation des régions touchées par les conflits.

Il s'est particulièrement concentré sur la situation au Soudan, exhortant la communauté internationale à travailler ensemble pour un cessez-le-feu immédiat et une paix durable.

Depuis la mi-avril 2023, l’armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide sont engagées dans un conflit meurtrier, qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé plus de 10 millions de personnes, selon l’ONU.

La communauté internationale et l'ONU ont intensifié leurs appels à la fin de la violence, alors que le conflit menace de plonger des millions de personnes dans la famine en raison des pénuries alimentaires dans 13 des 18 États du Soudan.

Sur le plan économique, Fidan a souligné l'expansion du commerce de la Turquie avec l'Afrique, qui a dépassé les 35 milliards de dollars en 2023, et ses investissements totalisant environ 7 milliards de dollars.

Il a jeté la lumière sur l’approche holistique de son pays visant à favoriser les partenariats économiques et le développement, notamment les efforts en matière de santé, de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale.

Il a également rappelé la forte présence diplomatique avec 44 ambassades turques à travers l'Afrique et 38 ambassades africaines dans la capitale turque.

Fidan a conclu en appelant à des réformes de l'ONU, notamment en faveur d'une représentation équitable au Conseil de sécurité.

Il a en outre félicité les nations africaines pour leur soutien à la cause palestinienne et a souligné l'importance des voix africaines sur les plateformes mondiales, comme le G20.

Lire : Turquie - Afrique : le volume des échanges commerciaux multiplié par 8 en 20 ans