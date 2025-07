La Turquie a exprimé son inquiétude face à la situation humanitaire au Soudan et aux attaques visant des civils notamment dans l’Etat d’Al Jazira, “en violation de la loi humanitaire”, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères turc.

Elle a à ce titre appelé à un “cessez-le-feu immédiat pour restaurer la paix et la stabilité” et insisté sur le besoin d’autoriser la livraison de l’aide humanitaire et de permettre aux nombreux déplacés par une année et demi de guerre de retourner chez eux.

Plus de 120 personnes ont été tuées et des dizaines blessées en 10 jours dans l'État d’al-Jazira, suite à des attaques attribuées aux forces paramilitaires (FSR).

Ces forces qui s’opposent à l’armée régulière pour le contrôle du Soudan ont lancé plusieurs attaques depuis le 20 octobre dans cet État. .

L’ONU a dénoncé vendredi les agissements de ces troupes armées qui auraient “tué des civils, pillé et brûlé maisons et marchés et sont accusés de violences sexuelles”.

11millions de déplacés à l'intérieur du Soudan

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a rappelé que cela constituait des crimes et étaient passibles de poursuites en vertu du droit humanitaire international.

Le ministère des Affaires étrangères turc assure également dans son communiqué que la Turquie continuera à livrer de l’aide au peuple soudanais pour soulager ses souffrances et qu’elle est attachée à la souveraineté du Soudan et à l’intégrité et l’unité de son territoire.

La semaine dernière, l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) signalait que 14 millions de personnes ont dû fuir leur maison à cause des combats, dont 11 millions se sont déplacées à l’intérieur du pays.

