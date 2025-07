Les forces israéliennes ont attaqué tôt lundi l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, blessant grièvement un enfant et endommageant la crèche de l’établissement, tandis qu’un drone israélien a également tiré sur les portes et les murs de l’hôpital indonésien voisin.

Au Liban, les attaques israéliennes contre les hôpitaux gouvernementaux du sud de Tebnine et de l'est de Baalbek ont ​​causé des dégâts aux édifices et blessé au moins 10 personnes, selon le ministère libanais de la Santé.

Parmi les victimes figurent sept personnes blessées à l'intérieur de l'hôpital et trois blessées à l'extérieur, précise le communiqué.

Le ministère libanais de la Santé a également signalé une autre attaque contre l'hôpital gouvernemental dans la ville orientale de Baalbek. L'établissement, qui regorge de patients et de blessés, a subi des dégâts matériels.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a, par conséquent, réitéré son appel à la protection du personnel médical après que les forces israéliennes ont tué deux autres ambulanciers libanais et endommagé deux hôpitaux au Liban.

L'OMS avait précédemment déclaré que les attaques israéliennes contre le Liban entre le 17 septembre et le 31 octobre ont tué au moins 85 agents de santé et en ont blessé 51 autres alors qu'ils étaient en service.

Dangereuse escalade à Gaza

L'agence de presse Wafa rapporte que des bombardements israéliens intenses sur la bande de Gaza ont tué, blessé et piégé de nombreux Palestiniens sous les décombres ces dernières heures.

Elle a fait état d'une “escalade dangereuse” dans la ville de Gaza, comprenant des attaques d'artillerie et des tirs dans le sud ainsi qu'une attaque contre une maison à Tuffah dans l'est, faisant plusieurs morts et blessés.

L'agence a également signalé des ”explosions successives” dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de Gaza, et une attaque contre Rafah, dans le sud, qui a également tué et blessé plusieurs personnes.

La famine guette

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a prévenu que la situation humanitaire à Gaza “pourrait bientôt dégénérer en famine” alors que les forces israéliennes continuent de restreindre sévèrement l’entrée de nourriture et d’autres fournitures dans l’enclave.

L'agence alimentaire de l'ONU a mis en garde contre une famine imminente dans la bande de Gaza à moins qu'une “action immédiate” ne soit prise pour acheminer davantage de nourriture et d'autres fournitures vitales dans l'enclave palestinienne.

Depuis le 7 octobre 2023, plus de 43 300 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 102 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

Lire aussi: La guerre aux hôpitaux: l’armée israélienne revient à la charge