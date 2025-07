La Turquie a neutralisé un total de neuf terroristes du PKK/YPG dans le nord de l'Irak et de la Syrie, a déclaré lundi le ministère de la Défense nationale.

Huit terroristes du PKK ont été ciblés dans l'opération Serrure à griffes dans le nord de l'Irak, et un terroriste du PKK/YPG dans l'opération Bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie, a déclaré le ministère sur la plateforme X.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie.

En 2022, la Turquie a lancé l'opération Serrure à griffes pour cibler les repaires du groupe terroriste dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak.

Dans le nord de la Syrie, Ankara a lancé un trio d'opérations antiterroristes réussies depuis 2016 afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des résidents : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Printemps de la paix (2019).

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

