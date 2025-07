Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi pour une élection présidentielle qui s'annonce extrêmement serrée entre le candidat républicain et ancien président Donald Trump et la vice-présidente démocrate sortante Kamala Harris.

Plus de 82 millions de personnes ont déjà voté de manière anticipée pour l'ancien président républicain ou la vice-présidente démocrate.

La vice-présidente Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump sont pratiquement à égalité au niveau national, la plupart des sondages montrant qu'un écart de seulement 1 à 3% les sépare, ce qui est bien en deçà de la marge d'erreur de la plupart des enquêtes.

Au total, cinq sondages placent Trump et Harris dans une situation d'égalité virtuelle.

La course devient encore plus serrée si l'on considère les sept États clés, où la moyenne des sondages dans quatre de ces États -Nevada, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie- montre que les candidats sont séparés par 1% ou moins.

M. Trump dispose, toutefois, d'une avance relativement plus importante en Arizona, en Géorgie et en Caroline du Nord, mais même là, il devance Mme Harris par une moyenne de moins de 3%.

Donald Trump a promis de mener les États-Unis vers de "nouveaux sommets de gloire", tandis que Kamala Harris a invité les Américains à voter dans l'une des "courses les plus serrées de l'histoire", alors que les deux candidats à la présidence prononçaient les discours de clôture de leurs campagnes respectives.

Les États clés sont essentiels car, contrairement à la plupart des démocraties modernes, les États-Unis n'élisent pas directement leurs présidents. Le processus se déroule au sein du collège électoral, où 538 représentants votent en fonction des résultats obtenus dans leur État.

Les sièges du Sénat et de la Chambre des représentants sont à pourvoir

L'un ou l'autre des candidats doit obtenir 270 voix du collège électoral pour remporter la victoire. Les grands électeurs sont attribués aux États en fonction de leur population, et la plupart des États donnent tous leurs grands électeurs au candidat qui remporte l'État lors du vote général.

Le modèle "winner-take-all" n'est toutefois pas appliqué dans le Nebraska et le Maine, qui attribuent leurs voix de manière proportionnelle. Plus tard dans le scrutin, les électeurs détermineront la composition du prochain Congrès américain.

Au Sénat, 34 sièges sont à pourvoir. Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans et un tiers d'entre eux sont élus tous les deux ans. Près de quatre des courses sont considérées comme des ballottages, notamment dans le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin, où les démocrates sont actuellement en position de force.

Les républicains sont légèrement en faveur d'un contrôle numérique du Sénat, mais quel que soit le vainqueur, il devra naviguer avec une majorité précaire et étroite. Au Sénat, qui compte 100 sièges, les règles de procédure font que les partis ont souvent besoin de 60 voix au lieu de 50 pour faire passer une loi.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont tous à pourvoir et, comme pour le Sénat, la plupart des prévisions annoncent un partage presque égal de la Chambre. Quelques douzaines d'élections compétitives détermineront si les républicains ou les démocrates contrôleront la Chambre.

Au niveau de l'État et au niveau local, les électeurs se prononceront sur une série d'initiatives et de courses, depuis les conseils scolaires jusqu'aux mesures électorales au niveau de l'État qui peuvent avoir force de loi. Au total, 11 courses au poste de gouverneur sont en jeu dans tout le pays.

