“Les États-Unis sont nos alliés et le resteront”, affirme Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement français qui reste sur une ligne prudente en ajoutant, “Nous avons deux chefs d'État qui ont des visions différentes sur bons nombres de sujets, mais qui ont l'habitude de travailler ensemble.”

A l’extrême-droite, on s’enthousiasme plutôt pour la réélection du républicain américain. Tandis qu’Éric Ciotti saluait une “magnifique victoire”, du côté du Rassemblement National, Marine Le Pen était plus sobre, elle a adressé ses “vœux de succès” au nouveau président américain.

Laurent Wauquiez des Républicains est silencieux, François Bayrou du Modem également. Le Modem a republié un message de déception du parti “les démocrates européens” qui se dit mécontent de cette victoire. Une victoire qui impose à l’Europe de prendre en main son avenir, selon leur publication.

La secrétaire générale du Modem, Maud Gatel écrit qu’il faut tirer les leçons de la victoire de Trump et surtout que l’Union européenne décide enfin de “peser dans les déséquilibres du monde”.

La droite plus classique reste réservée, à l’exception de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui dit “respecter”le choix des électeurs américains mais appelle à préparer à “nous armer économiquement et militairement pour relever les défis qui attendent désormais une Europe qui ne pourra plus s’en remettre automatiquement aux États-Unis”. Les positions isolationnistes de Donald Trump vont en effet changer la donne dans ses relations avec l’ Union européenne.

La gauche française est catastrophée

À gauche, les réactions sont plutôt catastrophées. Le chef de la France insoumise, Mélenchon a jugé que le monde allait monter en tension.

Le sénateur des Verts Yannick Jadot écrit se réveiller avec “la gueule de bois”, puisque Trump a dans ses mains tous les pouvoirs, l’élu républicain a en effet une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. “Je pense aux futures victimes des délires trumpistes, du fond des États Unis au front ukrainien”, écrit-il.

Tout aussi pessimiste, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Écologistes souhaite “courage à nous toutes et tous”. La victoire de Trump est qualifiée par socialiste Raphaël Glucksmann, dans un message sur X, de “cauchemar pour la démocratie, les droits humains”.