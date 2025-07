Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine après une course très disputée.

"Je félicite mon ami Donald Trump pour sa réélection à la présidence des États-Unis après une course présidentielle très disputée", a indiqué M. Erdogan sur X.

Dans un message publié mercredi, M. Erdogan a exprimé l'espoir que le second mandat de M. Trump ouvrirait la voie à des relations plus étroites entre la Turquie et les États-Unis et offrirait une nouvelle occasion de relever les défis mondiaux urgents, notamment la question palestinienne et le conflit Russie-Ukraine en cours.

Le président turc a souligné que le choix du peuple américain de porter M. Trump à la tête du pays marque le début d'un nouveau chapitre qui offre la possibilité de réaliser des progrès significatifs dans la résolution des conflits régionaux et internationaux.

Il a spécifiquement souligné que le renforcement des relations entre les États-Unis et la Turquie est essentiel, car les deux nations sont des alliés de l'OTAN avec des intérêts partagés sur plusieurs fronts géopolitiques.

Dans sa déclaration, M. Erdogan s'est montré optimiste quant au renouvellement des efforts internationaux en vue d'un ordre mondial plus juste, soulignant la nécessité d'une action collective face à des crises mondiales de longue date.

Il a affirmé que le monde avait besoin d'une plus grande collaboration pour mettre fin aux guerres et aux crises, notamment en soutenant la cause palestinienne et en raison du besoin urgent d’établir la paix en Europe de l'Est, où la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de perturber les vies et les économies.

"Je souhaite que ces élections apportent la prospérité au peuple américain ami et allié et à l'humanité tout entière", a ajouté M. Erdogan.

