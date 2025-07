Au moins 40 personnes ont été tuées, mercredi soir, par des frappes israéliennes sur l'est du Liban, notamment la ville de Baalbeck, où les secours cherchent encore des survivants dans les décombres, a annoncé dans la soirée le ministère de la Santé.

"Les séries de frappes de l'ennemi israélien sur la vallée de la Bekaa et Baalbeck" ont tué "40 personnes et en ont blessé 53", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait d'un bilan provisoire.

Le bilan comprend onze personnes tuées dans la ville de Baalbeck, dont neuf dans le district de Shikan.

Des témoins à Baalbeck ont vu des sauveteurs chercher des survivants sous les décombres après une attaque sur un quartier pauvre.

Le célèbre hôtel Palmyre de la ville a également été endommagé par les frappes à proximité et le ministère de la Santé a précisé que deux personnes y ont été tuées.

En outre, une frappe israélienne a tué 16 personnes dans le village de Nasriyah, selon le ministère. "Les opérations de sauvetage et de déblaiement des décombres se poursuivent pour retrouver les personnes disparues", a souligné la même source.

Pas d’ordre d'évacuation

L'armée israélienne n'a pas émis d'avis d'évacuation pour l'est du Liban. Israël a intensifié ses raids aériens sur le Sud-Liban, à Beyrouth et dans l'est de la vallée de la Bekaa à partir du 23 septembre, après une année de tirs transfrontaliers.

Une semaine plus tard, elle a envoyé des troupes au sol dans le sud du Liban. Plus d'un an d'affrontements qui ont dégénéré en guerre en septembre ont tué au moins 3.050 personnes et fait 13 658 blessés au Liban, selon les chiffres du ministère de la Santé.

