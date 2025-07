"Nous avons entamé une procédure pour provocation à la commission de génocide et de crimes contre l'humanité contre Bezalel Smotrich," a publié l’avocat Juan Branco sur son compte X.

Le communiqué de l’avocat français indique qu’il représente une victime franco-palestinienne. Il rappelle, dans ce contexte, les propos du ministre israélien des Finances : “M. Smotrich, qui a appelé à raser des villages palestiniens, regretté que Ben Gourion n'ait pas achevé le travail" en 1948 et que la communauté internationale ne le laisse pas affamer les deux millions de gazaouis, a joué un rôle fondamental dans le massacre de 40.000 personnes, dont 15.000 enfants”.

Il demande, en conséquence, à la justice française de l’arrêter dès son arrivée sur le sol français au nom de la compétence universelle qui permet à tout Etat de poursuivre une personne pour des faits graves comme le génocide.

Mobilisation politique contre Smotrich et embarras du gouvernement

Interpellé mardi par Mathilde Panot, la cheffe de file des élus La France insoumise à l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier a répondu qu’il n’y aurait aucun contact gouvernemental avec le ministre israélien des Finances : “Non, nous n'accueillons pas à bras ouverts ce ministre israélien”, s’est-il exclamé.

Si cette simple invitation à un gala fait tant réagir c’est que l’association française qui l’organise n’est pas anodine et que l’invité est quelqu’un qui défend le génocide à Gaza.

+Israel is forever+ est une organisation ultra-sioniste et raciste

Bezalel Smotrich est invité par l'association “Israël is forever” qui est dirigée par l’avocate franco-israélienne, Nilli Kupfer Naouri, fille d’un ex-président du CRIF.

Cette femme s’est illustrée après le 7 octobre en organisant le blocage des convois humanitaires à Gaza, avec des colons. Elle vociférait vidéo après vidéo accusant tous les Gazaouis d’être des terroristes et arguant même de l’absence de population civile à Gaza : “même les enfants sont du Hamas”, prétendait-elle.

Bezazel Smotrich n’est pas non plus un personnage ordinaire. Fils de rabbin, il a grandi dans une colonie près de Ramallah, défend l’idée d’un Etat religieux juif et est un fervent promoteur de la colonisation illégale même violente. Suprémaciste juif, il estime que les Palestiniens n’ont pas leur place en Palestine. Son projet à long terme est la création du Grand Israël qui comprend Syrie, Jordanie, Liban et une partie de l’Irak.

Smotrich est le chef du Parti sioniste religieux qui a aidé Netanyahu à accéder au pouvoir et compte deux ministres au gouvernement. En plus d’être nommé ministre des Finances, Smotrich est “administrateur“ de la Cisjordanie occupée. Il supervise, de ce fait, le développement des colonies et la construction des infrastructures (eau, routes, électricité…).

Pour rappel, les colons ont multiplié les exactions depuis le 7 octobre de l’année dernière, attaquant villages et fermiers, détruisant récoltes, oliviers et bétail.

754 Palestiniens ont été tués soit par des colons soit par les forces de sécurité israéliennes.

Ce gala parisien revêt, dès lors, un caractère très politique. Il réunit des personnes qui, au mépris du droit international, défendent la colonisation de la Cisjordanie, des personnes qui soutiennent aussi le génocide à Gaza et promeuvent l’utilisation de la famine comme arme de guerre. La guerre a fait plus de 43 000 victimes selon le ministère de la Santé palestinien.

Mobilisation pour faire annuler ce gala

Le 4 novembre, la Ligue des droits de l’Homme, avec cinq autres organisations, demandait l’annulation du gala et la LDH interpellait le gouvernement pour ajouter Smotrich à la liste des personnes sanctionnées pour leur rôle dans la colonisation en Cisjordanie.

“Il n’est pas acceptable qu’un ministre associé à l’intensification massive de la colonisation du territoire palestinien occupé, connu pour ses multiples appels à la violation des droits humains et du droit international, participe à un événement organisé en France. Nous vous appelons à placer M. Smotrich sur la liste des personnes visées par le prochain paquet de sanctions relatives à la colonisation israélienne”, a souligné LDH avec les autres ONG.