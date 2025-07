La manifestation a été organisée notamment par La France Insoumise, le collectif Urgence Palestine, le collectif Tsedek, ou encore l’UJFP (Union juive française pour la paix) pour dénoncer un gala organisé par “Israël is forever”. Cette association française qui s’est fait connaître récemment en empêchant plusieurs fois l’aide humanitaire d'entrer à Gaza a cette fois invité à Paris Bezalel Smotrich, ministre des Finances israélien, ministre d’extrême-droite qui administre la Cisjordanie occupée et accélère la colonisation. Il a plusieurs fois nié l’existence du peuple Palestinien.

Parmi la foule, il y a avait plusieurs rabbins portant chapeau et papillotes et affichant devant eux une banderole avec cette inscription: “les vrais rabbins ne soutiennent pas le sionisme” ou “le judaïsme rejette le sionisme, l'État d’Israël et ses atrocités.”

Le rabbin Dovid Feldman est venu spécialement de Londres pour participer à cette manifestation à Paris. Pour lui Bezalel Smotrich, qui est ministre dans le gouvernement de Benjamin Netanyahu et aussi chef du parti Mafdal, un parti religieux sioniste, est un homme faussement religieux.

“Smotrich ne devrait pas être accueilli à Paris, il ne devrait pas être autorisé à célébrer l’occupation et le génocide, cela devrait être stoppé, stoppé aujourd’hui ”, clame-t-il.

La France doit se réveiller

Depuis 13 mois, ce rabbin parcourt le monde pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Il est membre de l’organisation Neturei Karta International, une organisation juive orthodoxe qui dénonce la colonisation en Cisjordanie.

“C’est un crime de guerre selon le droit international ce qui se passe à Gaza, mais c’est aussi un crime au regard de la religion juive. Tuer des enfants, ce n’est pas acceptable. Ces actes sont perpétrés en notre nom, nous les Juifs, et ce n’est pas acceptable. (...) Nous espérons qu' ici en France les gens vont se réveiller, que le monde va se réveiller.”

Le rabin répond ensuite à ce qu’il qualifie de “propagande sioniste”. Condamner les actes sionistes, être anti-sioniste, cela n’a rien d’anti-sémite, insiste-t-il, bien conscient de la pression mise sur les militants de la cause palestinienne.

“La religion juive et le sionisme sont deux choses différentes. Le judaïsme est une religion, le sionisme est un mouvement politique, il ne faut pas confondre mais malheureusement beaucoup de monde est aveugle et soutient Israël. C’est une erreur. Quand on voit un crime, on doit le condamner, quand cela est commis par une personne de notre communauté, c’est embarrassant mais le dénoncer n’a rien d’anti-sémite.”

“La Palestine mérite la liberté”

En janvier dernier, il était à la Hague lors des débats à la Cour de justice internationale lorsque plusieurs pays dont l’Afrique du Sud ont accusé Israël de génocide. Il avait alors déclaré: "La Palestine mérite la liberté et le peuple juif mérite la paix qui existait avant l’occupation sioniste.”

Le rabbin voyage beaucoup depuis le début de la guerre à Gaza. Il veut, dit-il, réveiller les consciences et faire comprendre que tous les Juifs ne soutiennent pas la politique d’Israël.

“Nous sommes ici à Paris pour la paix à Gaza et en Cisjordanie. Nous sommes ici pour la fin de cette occupation. Nous devons nous rappeler notre Histoire. Nous pouvons vivre en paix avec les Musulmans. Ce qui a fait naître le conflit, c’est l’occupation de la Palestine. Nous pouvons retrouver la paix, la sécurité pour les Palestiniens et les Juifs”